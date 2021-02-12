Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио ушел в отставку

Ожидается, что его место займет Сабуро Кавабути, бывший глава Японской футбольной ассоциации. До Олимпиады осталось меньше шести месяцев.

О намерении Мори подать в отставку стало известно накануне, 11 февраля. Ранее 83-летний политик заявил, что рабочие встречи с участием большого числа женщин нередко затягиваются. По его словам, женщины слишком много говорят, и каждая считает необходимым высказаться. Мори извинился за свои слова, но это не помогло,Лента.ру