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Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио ушел в отставку

12.02.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори ушел в отставку после скандала, вызванного его сексистскими высказываниями.

Об этом сообщает агентство «Киодо».

Ожидается, что его место займет Сабуро Кавабути, бывший глава Японской футбольной ассоциации. До Олимпиады осталось меньше шести месяцев.

О намерении Мори подать в отставку стало известно накануне, 11 февраля. Ранее 83-летний политик заявил, что рабочие встречи с участием большого числа женщин нередко затягиваются. По его словам, женщины слишком много говорят, и каждая считает необходимым высказаться. Мори извинился за свои слова, но это не помогло, пишет Лента.ру
 
 
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Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори ушел в отставку после скандала, вызванного его сексистскими высказываниями.
 
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