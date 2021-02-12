|
Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио ушел в отставку
Источник материала: Партизан
Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори ушел в отставку после скандала, вызванного его сексистскими высказываниями.
Об этом сообщает агентство
Ожидается, что его место займет Сабуро Кавабути, бывший глава Японской футбольной ассоциации. До Олимпиады осталось меньше шести месяцев.
О намерении Мори подать в отставку стало известно накануне, 11 февраля. Ранее 83-летний политик заявил, что рабочие встречи с участием большого числа женщин нередко затягиваются. По его словам, женщины слишком много говорят, и каждая считает необходимым высказаться. Мори извинился за свои слова, но это не помогло,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори ушел в отставку после скандала, вызванного его сексистскими высказываниями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)