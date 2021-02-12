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Арина Соболенко на Australian Open сразится с Сереной Уильямс

12.02.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соперницей Арины Соболенко в 1/8 финала Australian Open будет Серена Уильямс, бывшая первая ракетка мира. В 1/16-й белорусская теннисистка обыграла американку Энн Ли — 6:3, 6:1.

 
 
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Соперницей Арины Соболенко в 1/8 финала Australian Open будет Серена Уильямс, бывшая первая ракетка мира. В 1/16-й белорусская теннисистка обыграла американку Энн Ли — 6:3, 6:1.
 
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