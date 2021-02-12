15 суток в нечеловеческих условиях: в ИВС за питание в сутки выставляют 13 рублей, а по факту - 5. Пинчанин судится с милицией

пишет media-polesye.by Мужчина узнал, что еда стоит 5 рублей в сутки, а к оплате выставлено 13. За справедливостью пошёл в суд,media-polesye.by





Сергея задержали 20 сентября. 21 сентября состоялся суд, где мужчине назначили наказание в виде 15 суток ареста. Клопы, насекомые, плохая еда, проблемы с оказанием медицинской помощи… Ряд проблем, с которыми столкнулся пинчанин, на этом не заканчивается. Пребывание в ИВС так впечатлило мужчину, что присоединился к инициативной группе. Они начали бороться за то, чтобы люди содержались в нормальных условиях. Писались письма, коллективные обращения в госструктуры города и области.

— Сподвижки есть. Но не в тех масштабах, что хотелось бы, — отметил Сергей.





Источник из ГОВД отправил фото





В распоряжение инициативной группы попали фото документов — меню на день для содержащихся в ИВС, товарная накладная. Кто передал изображения, пинчане скрывают. Но говорят, что источник из ГОВД.





После ознакомления с фотографиями мужчин возмутило, что на питание одного человека в сутки затрачивается чуть больше 5 рублей, а к возмещению выставляется половина базовой величины (13 рублей 50 копеек – в 2020 году).

Куда уходят оставшиеся деньги? Чувство несправедливости довело юриста Сергея Супрановича до суда.





Суд: истец — пинчанин, ответчик — Пинская милиция





10 февраля в суде Пинского района и города Пинска рассматривалось дело по иску горожанина. Ответчик — представитель Пинского ГОВД Игорь Верич, начальник Пинского ИВС.





Сергей Супранович хотел, чтобы суд отменил нотариальную надпись, учинённую от ГОВД, согласно которой мужчина должен выплатить деньги за расходы государства на питание административно арестованного.





— После отбывания ареста плохо себя чувствовал. Не оказывали медицинскую помощь по пять часов, клопы, насекомые. Мне подсунули какой-то документ. Подписал не глядя. Я так полагаю, что это было за питание. Второй неподписанный экземпляр выдали мне, — рассказал в суде Сергей Супранович.





Мужчина не возместил расходы за питание в ИВС. Через месяц пришло письмо из отдела принудительного исполнения. Сергей написал письмо в ответ о приостановлении исполнительного производства, так как была подана коллективная жалоба в прокуратуру из-за выявленных несоответствий.

Прокуратура перенаправила инициативную группу в ГОВД. Там им выдали ответ.





— ГОВД дало отписку. Ничего не понял. После этого был вынужден обратиться в суд, — отметил истец.













Милиция: «Питание курсанта — 7 рублей. Если будем кормить арестованного на 13…»





От лица Пинского ГОВД в суде выступил Игорь Верич, начальник ИВС. Он рассказал, что питание поступает из кафе «Верона». Пища доставляется сотрудниками милиции на Кирова, 53. Представителю ГОВД неизвестно, есть ли привязка стоимости меню к половине базовой величины.





Председательствующий суда спросил, не оспаривает ли ответчик, что сумма, которая тратится на питание не совпадает с половиной базовой величины.





— Точно так. Уверен, что она не совпадает, — сказал представитель ГОВД. И даже отметил, что представленное в суде меню похоже на то, что есть в ИВС.





— Питание курсанта в Академии МВД стоит 7 рублей в сутки. Если будем кормить административно арестованных на 13 рублей 50 копеек. Это уже будет, наверное … — отметил Верич.





— Так, а курсанты возмещают? — спросил судья.





Ответа не последовало.





Во время ареста писались жалобы, но они пропадали…





Игорь Верич поинтересовался, почему истец не высказывал недовольства, когда отбывал арест. Сургей Супранович отметил, что писал жалобы во время административного ареста и отдавал на поверке старшему смены. Но они исчезали.





— А если жалоба не будет зарегистрирована и куда-нибудь её уберут? Как это доказать потом? — спросил судья Малейчук.





— Ну, никак, — ответил начальник ИВС.





Оглашение постановления суда перенесли на следующий день.









Постановление суда: в законодательстве брешь





11 февраля председательствующий суда отметил, что в законодательстве прописан размер возмещения за питание, а не размер расходов. Качество питания в ИВС никак не регламентируется. И этот момент лежит за рамками гражданского дела. Соответственно, просьбу отменить нотариальную надпись суд не удовлетворил.





— Мы проиграли дело. Конечно же, оно будет обжаловано. Но председательствующий суда Александр Малейчук, один из лучших в Брестской области, не мог вынести другого решения. В законодательстве есть брешь. Подкреплено взимать с людей плату, но оказывать услуги качественно, на эту сумму, что взимают, — нет, — отметил Сергей Супранович после судебного заседания.



