В Витебске женщину оштрафовали на 1160 рублей за цитирование Библии....









Валентины Крыштопенка было написано "Когда властвует нечестивый — народ стонет". Милиционеры увидели ее снимки в Telegram и возбудили административное дело по факту "несанкционированного пикетирования". В январе в квартире провели обыск, забрали плакат и два телефона. Судья Михаил Зубеня принял решение наложить штраф, сообщает Еврорадио со ссылкой на viciebskspring.org. На плакатебыло написаноМилиционеры увидели ее снимки в Telegram и возбудили административное дело по факту. В январе в квартире провели обыск, забрали плакат и два телефона. Судьяпринял решение наложить штраф, сообщаетсо ссылкой на viciebskspring.org.





Валентине Крыштопенка 56 лет. Она — она инвалид первой группы. В прошлом году ее трижды штрафовали за участие в мирных протестах.





Своей вины женщина не признала. В суде Витебского района она заявила: "Библия в Беларуси не запрещено!".