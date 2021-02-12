Восемь баллов: Минск с утра стоит в больших пробках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев ― Sputnik. Сложные погодные условия привели с утра в Минске к 8-балльным пробкам, сообщили Sputnik в ГАИ Минска.

Практически парализовано движение в районе улиц Янки Купалы и Толстого, огромные пробки на Богдановича, Немиге, Городском Валу, Свердлова, Аранской, проспектах Машерова, Независимости - от станции метро "Площадь Ленина" до "Якуба Коласа".

Сотрудники ГАИ фиксируют десятки ДТП в городе, в том числе и на МКАДе.

"С учетом мероприятий, которые проводятся сейчас в городе, в центральной части столицы вводятся некоторые ограничения на передвижения. Также затруднения на дорогах вызваны мелкими ДТП", - рассказали в столичной ГАИ.

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