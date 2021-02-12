|
Восемь баллов: Минск с утра стоит в больших пробках
12.02.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев ― Sputnik. Сложные погодные условия привели с утра в Минске к 8-балльным пробкам, сообщили Sputnik в ГАИ Минска.
Практически парализовано движение в районе улиц Янки Купалы и Толстого, огромные пробки на Богдановича, Немиге, Городском Валу, Свердлова, Аранской, проспектах Машерова, Независимости - от станции метро "Площадь Ленина" до "Якуба Коласа".
Сотрудники ГАИ фиксируют десятки ДТП в городе, в том числе и на МКАДе.
"С учетом мероприятий, которые проводятся сейчас в городе, в центральной части столицы вводятся некоторые ограничения на передвижения. Также затруднения на дорогах вызваны мелкими ДТП", - рассказали в столичной ГАИ.
последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая сложная дорожная обстановка в центре столицы - на Немиге, Купалы, проспектах Машерова и Независимости. Из-за снегопада с нарушениями работает общественный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)