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В Минске 8 баллов. ГАИ рекомендует сегодня оставить машину на парковке

12.02.2021 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По состоянию на 9:15 в Минске отмечаются 8-балльные пробки, такую информацию предоставляет сервис «Яндекс.Карты». Движение осложнено в центральной части столицы, а также на первом и втором кольце.

9:15

Пробки — 8 баллов. Затруднено движение по улицам Богдановича и Немиге, на участке проспекта Независимости в районе станций метров «Площадь Ленина» и «Октябрьская», на Орловской от Нововиленской до Победителей. Кроме того, локальные заторы возникают на МКАД.

Рекомендации ГАИ

Столичная Госавтоинспекция утром обратилась к автовладельцам с просьбой оказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным.

— Обращаем внимание, из-за сложных погодных условий сегодня в городе дорожно-коммунальные службы увеличат количество снегоуборочной техники, которая будет осуществлять беспрерывную уборку проезжей части и двигаться без остановок. Соответственно, по прилегающим улицам возможны задержки в движении транспорта, — предупредили в ГАИ.

В условиях снегопада водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость движения, быть особенно внимательными на мостах, путепроводах, а также на закруглениях, спусках и подъемах дорог. Не стоит резко маневрировать или тормозить. Пешеходам также стоит быть особенно внимательными на дороге и обозначать себя световозвращающими элементами.

В ГАИ также заверили, что всегда готовы помочь участникам дорожного движения, которые попали в затруднительную ситуацию.

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9:35

6 баллов в Минске. Ситуация возвращается нормальной, если нормой считать курсирующую по городу снегоуборочную технику и сугробы то тут, то там. Зима же.

Общественный транспорт

«Минсктранс» сегодня выступил с сообщением о том, что в связи со сложными погодными условиями движение общественного транспорта осуществляется с нарушение графика.

Влияют, к слову не только погодные условия, но и дорожная обстановка: ДТП, перекрытия — все это сказывается на работе наземного транспорта.

Вот, к примеру, с 7:30 отменено выполнение остановочного пункта «Станция метро “Октябрьская”» на проспекте Независимости в направлении улицы Ленина для автобусного маршрута №100. Но это не из-за погоды.

Еще минимум в четырех случаях за утро работа нескольких маршрутов общественного транспорта нарушалась из-за ДТП.

Так, с 6:32 на улице Сухаревская, 26 в направлении ДС «Сухарево» из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №38, 57. Движение было организовано по улицам Шаранговича, Лобанка. В 7:09 движение возобновили.

С 8:32 на улицах Лермонтова, Розы Люксембург в направлении ДС «Лермонтова» из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршруте №12. Движение пока организовано до проспекта Жукова.

С 9:15 на ДС «Серебрянка» — улице Малинина в обоих  направлениях из-за ДТП  произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №19, 20, 24 и автобусов на маршрутах №82с, 151. Движение организовано по улице Якубова.

С 9:21 на проспекте Газеты «Звязда» в направлении улицы Голубева из-за ДТП стороннего транспорта  произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №32, 53 и автобусов на маршруте №116. Движение организовано: №32 — по проспекту Газеты «Правда», №53 — по улицам Рафиева, Алибегова. №116 — по проспектам Любимова и Газеты «Правда».

Ко всему прочему, с 5:34 на улице Пономаренко (остановочный пункт «Кириенко») в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №7, 8, 9, 57. Движение было организовано по улицам Пономаренко, Бельского, Притыцкого. В 5:52 контактную сеть починили.

В области по-прежнему действует план «Погода»

За пределами Минска ситуация, к слову, не то что бы легче. В областной ГАИ сообщили, что, в связи с осложнением погодных условий, на территории продолжается специальный план «Погода». Это означает, что на дорогах под сопровождением инспекторов работает дорожная техника по уборке снега и обработке проезжей части песчано-соляной смесью — ей нужно не мешать.

Госавтоинспекция просит водителей информировать соответствующие службы о состоянии дорог по короткому номеру 125 и напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем.

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Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 9:15 в Минске отмечаются 8-балльные пробки, такую информацию предоставляет сервис «Яндекс.Карты». Движение осложнено в центральной части столицы, а...
 
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