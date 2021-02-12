Почобут: «Большинство проиграло, но не забыло»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный журналист – почему у Лукашенко и компании не видно оптимизма.





– Попытки организовать во время проведения всебелорусского собрания акцию протеста, анонсированную телеграм-каналами, не принесли желаемого результата, – пишет Анджей Почобут. – Акции были, но они были доказательством отваги и решимости их немногочисленных участников, а не взрывом массового народного возмущения.

Поэтому уже первый день шоу показал, что по прошествии полугода Лукашенко снова контролирует ситуацию на улицах Минска. Однако особого триумфа по этому поводу ни он, ни его окружение, не проявляло. Про «съезд победителей» говорила Канопацкая , не Лукашенко.

На самом деле поводов для радости у Лукашенко не много. Да, удалось удержаться, то есть выиграть время для дальнейших социальных экспериментов. Но это уже не тот безальтернативный и полновластный правитель, которым он был перед президентской кампанией.

Ситуация в корне отличается от той, которую мы имели перед 9 августа. После полугода протестов очевидно: да, большинство проиграло, но не забыло о том, что оно большинство.

Что с этим делать – Лукашенко не знает.

Можно конечно и дальше закручивать гайки, криминализируя любое проявление недовольства. Но это не решение проблемы, к тому же такие действия делают революционный взрыв практически неминуемым.

Поэтому оптимизма у Лукашенко и компании не видно.

Главная проблема теперь – экономика. Раньше Лукашенко мог сыпануть деньгами и таким образом успокоить настроения. Теперь для этого нет ресурсов. В любой момент локальная проблема на каком-нибудь заводе или экономический протест какой-нибудь группы населения может моментально обернуться полноценным политическим кризисом.

Ну и последнее – «зима ваша, весна наша» – это лозунг для подержания настроения и оптимизма. Когда-то это не сработало в Польше, не сработает и в Беларуси.

Тем не менее это не значит, что весной не может произойти социальный взрыв, это значит только, что не весна будет его причиной.

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