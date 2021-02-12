«Рекомендуем снизить». Аптеки подняли цены после повышения НДС, а теперь за них взялись проверяющие

Источник материала: Tut.by

Госконтроль проводит мониторинг аптек — проверяют обоснованность повышения цен на импортные и отечественные лекарства из-за повышения ставок НДС. Проверяющие намерены прийти как в государственные, так и в частные аптеки по всей стране. Напомним, с 1 января чиновники подняли НДС на многие лекарства и медизделия и потребовали, чтобы импортеры и аптеки привели цены в соответствии новых размеров НДС. Когда аптеки это сделали, власти рекомендовали снизить цены.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К мониторингам Госконтроля подключатся в том числе сотрудники МАРТ, Мингорисполкома, Федерации профсоюзов, уточняют в КГК. «В ходе мониторинга изучается информация по вопросу обоснованности роста цен на отечественные и импортные лекарственные препараты в связи с изменением налогового законодательства, — сообщают в ведомстве. — Также анализируется информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции».

При этом в ведомстве выступили с рекомендациями в адрес аптечных сетей:

«Комитет госконтроля рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально-значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих. По выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка».

Будут проверяющие мониторить цены на медизделия, на которые также подняли НДС с 1 января, не сообщается. В сообщении ГКГ речь идет про лекарственные препараты.

Что произошло с НДС на лекарства и медизделия

С 1 января изменили ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. С этого месяца те партии товара, которые ввозят в страну, должны облагаться НДС в 10%, а на ввезенные до этого года лекарства и медизделия нужно пересмотреть цены до 1 февраля. Об этом чиновники сообщили в последний день 2020 года, когда белорусы нарезали салаты к новогоднему столу.

Выросла с 1 января и ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие — до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставку подняли в том числе на сырье и материалы для изготовления лекарств, медизделий; комплектующие изделия для производства лекарств, медизделий; полуфабрикаты к лекарствам, медизделиям (в том числе протезно-ортопедическим изделиям).

Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые комплектующие и сырье.

В аптечных сетях уточняют, что на некоторые детские товары аптечного ассортимента ставка НДС также повышается с 10% до 20%.

За январь аптеки повысили цены на лекарства и медизделия, многие — на 10%. К февралю также подняли стоимость услуг некоторые медцентры. 1 февраля МАРТ и Минздрав обнародовали рекомендации аптекам, как применять увеличенный НДС на лекарства и медизделия. Если коротко, то ведомства «рекомендуют» снизить оптовые и торговые надбавки и устраивать скидки. В противном случае обещают установить потолок по предельным розничным ценам. Однако эти рекомендации выглядели запоздалыми: аптекам нужно было до 1 февраля привести розничные цены с учетом увеличенного НДС, и в большинстве случаев стоимость подняли на 10% — на сколько вырос налог.