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«Рекомендуем снизить». Аптеки подняли цены после повышения НДС, а теперь за них взялись проверяющие
Источник материала: Tut.by
Госконтроль
К мониторингам Госконтроля подключатся в том числе сотрудники МАРТ, Мингорисполкома, Федерации профсоюзов, уточняют в КГК. «В ходе мониторинга изучается информация по вопросу обоснованности роста цен на отечественные и импортные лекарственные препараты в связи с изменением налогового законодательства, — сообщают в ведомстве. — Также анализируется информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции».
При этом в ведомстве выступили с рекомендациями в адрес аптечных сетей:
«Комитет госконтроля рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально-значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих. По выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка».
Будут проверяющие мониторить цены на медизделия, на которые также подняли НДС с 1 января, не сообщается. В сообщении ГКГ речь идет про лекарственные препараты.
Что произошло с НДС на лекарства и медизделия
С 1 января
Выросла с 1 января и ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие — до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставку подняли в том числе на сырье и материалы для изготовления лекарств, медизделий; комплектующие изделия для производства лекарств, медизделий; полуфабрикаты к лекарствам, медизделиям (в том числе протезно-ортопедическим изделиям).
Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые комплектующие и сырье.
В аптечных сетях уточняют, что на некоторые детские товары аптечного ассортимента ставка НДС также повышается с 10% до 20%.
За январь аптеки
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Проверяющие намерены прийти как в государственные, так и в частные аптеки по всей стране.
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