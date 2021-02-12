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Citroen обновил «паркетник» C3 Aircross

12.02.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маленький кроссовер Citroen C3 Aircross дебютировал в Европе в конце 2017 года, а теперь пришло время для планового рестайлинга модели, которая с момента начала продаж успела разойтись тиражом около 330 тысяч единиц.


Основное отличие от дореформенного кроссовера — это переработанная передняя часть кузова с измененной светодиодной оптикой, решеткой радиатора с новым геометрическим рисунком и новым бампером с серебристо-серой защитной панелью. В длину C3 Aircross прибавил символические 6 мм (4,61 м), также доступны три новых цвета кузова и новые колесные диски с более выразительным дизайном диагональю 16 и 17 дюймов.


В салоне C3 Aircross появился укрупненный сенсорный экран мультимедиа-системы (его диагональ увеличена с 7 до 9 дюймов), установлены новые сиденья, обеспечивающие еще более высокий тактильный (дополнительные 15 мм пеноматериала) и эргономический комфорт. Как и прежде, объем багажника у C3 Aircross варьируется от 410 л до 1289 л при сложенных задних сиденьях.



За доплату предлагается беспроводная зарядка для смартфонов, улучшена программа персонализации: в частности, доступны четыре декоративных пакета для экстерьера с цветными вставками, два цвета крыши и четыре варианта отделки салона — в общей сложности, речь идет о 70 различных комбинациях.


Двигатели прежние — это бензиновый PureTech 1.2 с двумя вариантами форсировки (110 и 130 л.с.) и дизель 1.6 BlueHDi с отдачей 110 или 120 л.с. Коробки передач 6-ступенчатые — «механика» или «автомат» у самых мощных версий. Привод в любом случае безальтернативный — передний.


В Европе продажи обновленного C3 Aircross начнутся в июне. В Беларуси дореформенная версия «паркетника» сейчас предлагается от 39 900 рублей.

 
 
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Маленький кроссовер Citroen C3 Aircross дебютировал в Европе в конце 2017 года, а теперь пришло время для планового рестайлинга модели.
 
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