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Xiaomi Mi 11 Ultra показали на «живых» фото. Зачем ему экран в камере?

12.02.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще не анонсированный флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra показали со всех сторон на качественных фото. Об этом пишет Gizmochina.


Изначально на YouTube появился полноценный видеообзор аппарата. Правда, вскоре доступ к нему пропал, но энтузиасты успели сделать серию скриншотов, на которых запечатлен аппарат со всех сторон.

В ролике демонстрировались гаджеты в двух цветах — черном и белом. Главный интерес приковывает к себе блок основной камеры на задней стороне смартфона. Во-первых, надпись на нем гласит, что пользователю доступен зум в 120x. Во-вторых, в сам блок камеры зачем-то встроили миниатюрный вспомогательный экран.






Вероятно, по задумке инженеров Xiaomi, его следует использовать для съемки более качественных селфи на основной фотомодуль. Впрочем, если судить по хранящимся в Сети изображениям, на нем может отображаться и другая информация — скажем, рабочий стол с иконками приложений.

По фото также можно понять, что Mi 11 Ultra оснастят аудиосистемой, над которой работали в Harman Kardon. Смартфон «из коробки» обзаведется ОС с фирменной оболочкой MIUI 12.5. Разрешение камер на задней стороне устройства якобы составляет 50 Мп, 48 Мп и 48 Мп.


 

Ранее также заявлялось, что в активе аппарата экран на 6,8 дюйма с OLED-матрицей и частотой обновления до 120 Гц, батарейка на 5000 мАч, процессор Snapdragon 888. По пока неподтвержденной информации, анонс девайса не стоит ожидать раньше апреля-мая. Если информация подтвердится, то на фото выше вполне могут быть прототипы.


 
 
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