Канопацкая обвинила Лукашенко в неуважении к участникам ВНС

Комментируя итоги первого дня VI Всебелорусского народного собрания экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая отметила, что она была единственным оппозиционером на мероприятии.





По ее мнению, сегодня Беларусь находится в политическом кризисе после избирательной кампании по выборам президента.

«Я считаю, что нельзя сегодня раскалывать общество, предлагая шельмовать и дискредитировать бело-красно-белый флаг и признавая его экстремистским. В зале меня услышали», — рассказала она DW .

Она с сожалением отметила, что собравшиеся во Дворце Республики — «это сторонники действующей власти»: «Они признают ее легитимность, она не вызывает у них никаких вопросов. К сожалению, они не думают о будущем страны в реалиях. И просто живут в каких-то своих иллюзиях».

Говоря же о выступлении Александра Лукашенко на собрании, Канопацкая отметила, что не услышала ниченгор нового.

«И ужасный тайминг, что показывает неуважение и к участникам собрания, и к гостям. Некачественная работа пресс-службы и спичрайтеров», — подчеркнула экс-кандидат.