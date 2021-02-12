Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Наша конечная цель — создать новый класс создателей контента — финансово устойчивых свободных в выборе стратегии, которая лучше всего подходит для их подписчиков. Традиционные социальные сети слишком долго эксплуатируют пользователей и издателей с помощью чрезмерного сбора данных и манипулятивных алгоритмов. Пора это изменить.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дуров раскритиковал WhatsApp и Facebook, а также уточнил ситуацию с рекламой в Telegram Создатель Telegram внёс ясность: пользователям не стоит беспокоиться о рекламе, подход WhatsApp и Facebook — аморальный.

заявил, что рекламы в чатах Telegram не будет. Пользователи, которые используют Telegram как приложение для обмена сообщениями, никогда не увидят рекламу. Приватные и групповые чаты всегда будут без рекламы. Реклама может встречаться только в крупных каналах, поэтому пользователи, отказывающиеся от старых приложений в пользу Telegram, точно не увидят больше рекламы.Кроме того, пользовательские данные не будут использоваться для таргетинга рекламы. Дуров назвал подход WhatsApp и Facebook в этом плане аморальным. Поэтому если в больших каналах Telegram и есть реклама, она основана на теме канала, а не на пользовательских данных.Наконец, он добавил, что Telegram исправляет существующую рекламу: «Это хаотичный рынок с множеством сторонних рекламных сетей, продвигающих навязчивую рекламу, которая создает негативное впечатление у пользователей. Мы хотим исправить эту ситуацию, предлагая владельцам каналов альтернативу с учетом конфиденциальности».