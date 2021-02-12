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Дуров раскритиковал WhatsApp и Facebook, а также уточнил ситуацию с рекламой в Telegram

12.02.2021 10:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дуров раскритиковал WhatsApp и Facebook, а также уточнил ситуацию с рекламой в Telegram
Иллюстративное фото
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал на своем канале информацию о том, что пользователям мессенджера точно не стоит беспокоиться о рекламе. Он отметил, что натолкнулся на заметки, в которых присутствует ложная информация о внедрении рекламы в Telegram.

Дуров заявил, что рекламы в чатах Telegram не будет. Пользователи, которые используют Telegram как приложение для обмена сообщениями, никогда не увидят рекламу. Приватные и групповые чаты всегда будут без рекламы. Реклама может встречаться только в крупных каналах, поэтому пользователи, отказывающиеся от старых приложений в пользу Telegram, точно не увидят больше рекламы.

Кроме того, пользовательские данные не будут использоваться для таргетинга рекламы. Дуров назвал подход WhatsApp и Facebook в этом плане аморальным. Поэтому если в больших каналах Telegram и есть реклама, она основана на теме канала, а не на пользовательских данных.

Наконец, он добавил, что Telegram исправляет существующую рекламу: «Это хаотичный рынок с множеством сторонних рекламных сетей, продвигающих навязчивую рекламу, которая создает негативное впечатление у пользователей. Мы хотим исправить эту ситуацию, предлагая владельцам каналов альтернативу с учетом конфиденциальности».

Наша конечная цель — создать новый класс создателей контента — финансово устойчивых свободных в выборе стратегии, которая лучше всего подходит для их подписчиков. Традиционные социальные сети слишком долго эксплуатируют пользователей и издателей с помощью чрезмерного сбора данных и манипулятивных алгоритмов. Пора это изменить.
 
 
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Создатель Telegram внёс ясность: пользователям не стоит беспокоиться о рекламе, подход WhatsApp и Facebook — аморальный.
 
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