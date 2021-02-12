Источник материала: UDF



Фото: Toyota Motor

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электромобили против гибридов – что оказалось лучше? Корпорация Toyota Motor продолжает утверждать, что гибриды практичнее, дешевле и безопаснее для окружающей среды.

Довольно содержательный пресс-релиз на американском сайте Toyota Motor формально должен быть посвящён предстоящему расширению ассортимента электрических моделей на рынке США, но основная часть текста посвящена попыткам производителя доказать, что владеть гибридом сейчас выгоднее, а урон окружающей среде он наносит в меньшей степени, чем «чистокровный» электромобиль. Как и многие противники идеи об абсолютной экологической чистоте батарейных автомобилей, Toyota утверждает, что выработка электроэнергии для зарядки электромобилей провоцирует выброс существенного объёма парниковых газов.Если не отдаляться от темы, то следует уточнить, что в текущем году Toyota обещает вывести на рынок США два электромобиля и один подзаряжаемый от сети гибрид. По большому счёту, это большой прогресс, ведь до сих пор американским потребителям в ограниченном количестве предлагались только электрические версии кроссовера RAV4, созданные на платформе модели старого поколения. С подзаряжаемыми гибридами ситуация обстоит значительно лучше. Помимо подключаемой к сети гибридной версии RAV4 в современной реализации, клиентам был доступен Prius Prime с возможностью пополнения заряда от электросети. Самым крупным гибридом марки на рынке США остаётся кроссовер Highlander и соплатформенная Toyota Venza.На рынке США, как отмечает Toyota, компания контролирует примерно 40 % сегмента машин на экологически чистых видах топлива. Присутствие в ассортименте предложений Toyota Mirai позволяет ей претендовать на 75 % рынка автомобилей на водородных топливных ячейках, а на рынке гибридов, включая подзаряжаемые, она занимает 64 %. К середине десятилетия Toyota намеревается довести долю новых машин марки с тяговыми электродвигателями в той или иной комбинации до 40 % ассортимента, а к 2030 году поднять её до 70 %. Даже на мировом рынке все модели Toyota и Lexus к 2025 году должны получить как минимум одну модификацию с тяговым электродвигателем. Для создания электромобилей будет использоваться новая платформа e-TNGA.При типичной модели эксплуатации, как отмечает Toyota, подзаряжаемые гибриды и электромобили обеспечивают сопоставимый объём выбросов парниковых газов. Поскольку гибридам требуется тяговая батарея меньшей ёмкости, то и при их производстве вырабатывается меньший объём парниковых газов. Расчёты Toyota также показывают, что совокупная стоимость владения подзаряжаемым гибридом на пятилетнем интервале значительно ниже, чем в случае с «чистокровным» электромобилем. Вся эта риторика позволяет понять, что в ближайшие годы Toyota будет не столь охотно расширять ассортимент электромобилей, как это делают конкуренты.