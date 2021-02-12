Источник материала: UDF

Фото: Matt Cardy / Getty Images

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В смартфонах появится «пьяный режим» Теперь утром будет не стыдно.

Соответствующая заявка появилась на сайте патентного ведомства Китая. Согласно документации, «пьяный режим» смартфона может обезопасить пользователя от выполнения определенных операций с устройством в то время, как хозяин девайса находится в состоянии алкогольного опьянения. Например, от отправки СМС, совершения операций через банковские приложения или других сервисов, использование которых может нанести определенный ущерб обладателю смартфона.Судя по описанию изобретения, «пьяный режим» активируется пользователем вручную. После его включения на телефоне блокируются некоторые функции, которые заранее выбирает владелец устройства. Чтобы отключить режим, нужно пройти определенный тест «на трезвость».Журналисты отметили, что новый режим может базироваться на видоизмененной пользовательской оболочке. Подобные модифицированные надстройки используют в своих смартфонах, в частности, Huawei, Samsung и Xiaomi.Авторы подытожили, что Gree — малоизвестный бренд, который не специализируется на выпуске смартфонов. В связи с этим маловероятно, что «пьяный режим» будет использоваться в каких-либо телефонах в ближайшее время.