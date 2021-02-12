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Защитника адвоката Колесниковой Людмилу Сказок хотят лишить лицензии

12.02.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 19 февраля назначено заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором запланировано рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитника Марии Колесниковой Людмилы Сказок.

Защитника адвоката Колесниковой Людмилу Сказок хотят лишить лицензии
Людмила Казак. Фото tut.by

Об этом сообщают правозащитники.


Ранее лишился лицензии адвокат Марии Колесниковой Александр Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключенных Ильи Салея и Максима Знака заведены уголовные дела. Илья Салей находится под домашним арестом, Максим Знак — в СИЗО.

 
 
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На 19 февраля назначено заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором запланировано рассмотрение вопроса о прекращении...
 
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