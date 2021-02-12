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Защитника адвоката Колесниковой Людмилу Сказок хотят лишить лицензии
Источник материала: Партизан
На 19 февраля назначено заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором запланировано рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитника Марии Колесниковой Людмилы Сказок.
Людмила Казак. Фото tut.by
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На 19 февраля назначено заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором запланировано рассмотрение вопроса о прекращении...
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