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Марию Колесникову и Максима Знака обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти

12.02.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Максиму Знаку 10 февраля предъявили обвинения еще по двум статьям УК РБ. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

Марию Колесникову и Максима Знака обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти
Максим Знак и Дмитрий Лаевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
— Моему коллеге — адвокату Максиму Знаку — 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК). Это в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, то есть публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), сообщает TUT.BY.

Ст. 357 ч. 1 — Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, — наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Ст. 361−1 ч. 1 — Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Лаевский уверен, что никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет.

— Мы, конечно же, поборемся. За Макса. И еще за то, чтобы когда-то тут право стали делать из свободы, достоинства и справедливости, а не из черной резины, — указывает он.
 
Штаб Виктора Бабарико позже сообщил, что аналогичные обвинения предъявлены и Марии Колесниковой.

Максима Знака задержали 9 сентября. Его обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

25 января ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей до 9 марта.

Мария Колесникова находится за решеткой также с начала сентября. 16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).
 
 
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Максиму Знаку 10 февраля предъявили обвинения еще по двум статьям УК РБ. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.
 
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