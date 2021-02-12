Марию Колесникову и Максима Знака обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти

TUT.BY . — Моему коллеге — адвокату Максиму Знаку — 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК). Это в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, то есть публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), сообщает





Ст. 357 ч. 1 — Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, — наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.





Ст. 361−1 ч. 1 — Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.





Лаевский уверен, что никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет.





— Мы, конечно же, поборемся. За Макса. И еще за то, чтобы когда-то тут право стали делать из свободы, достоинства и справедливости, а не из черной резины, — указывает он.

Штаб Виктора Бабарико позже сообщил, что аналогичные обвинения предъявлены и Марии Колесниковой.





Максима Знака задержали 9 сентября. Его обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).





25 января ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей до 9 марта.





Мария Колесникова находится за решеткой также с начала сентября. 16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).



