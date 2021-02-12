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«Я – офицер, который никогда не шел на сделку с совестью»
Источник материала: Хартия'97
«Я – офицер, который никогда не шел на сделку с совестью»
В России полицейский выкинул форму и уволился после приказа работать на акции в поддержку Навального
Бывший сотрудник Центра кинологической службы МУ МВД "Балашихинское" Московской области Николай Королев рассказал, что "отказался митинг разгонять" и уволился после приказа ведомства работать во время акции 23 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
В репортаже издания
"22 числа начальник мне сообщил, что я должен выйти в усиление, что автоматически означает поездку на митинг. Я отказался этим заниматься. Скорее всего, это было записано, потому что я в грубой форме сказал, что я не поеду, и просто пошел взял больничный лист", – рассказал Королев изданию.
По данным "Проекта", Николай Королев проработал в МВД 13 с половиной лет и дослужился до капитана полиции. По словам бывшего полицейского, он "не хочет бить свой народ".
В России 23 и 31 января и 2 февраля в поддержку Навального прошли акции протеста, которые сопровождались жесткими действиями полиции и массовыми задержаниями – рекордными в новейшей истории России. По всей России после протестных акций в поддержку Навального 23 и 31 января и 2 февраля силовики задержали свыше 11 тысяч человек. Силовики действовали жестко: применяли электрошокеры и дубинки даже к людям, не оказывающим сопротивления при задержании. Cреди задержанных были подростки, пожилые люди, люди с инвалидностью, журналисты и представители региональных штабов Навального.
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В России полицейский выкинул форму и уволился после приказа работать на акции в поддержку Навального
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