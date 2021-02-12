ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Популярный сухофрукт оказался лекарством от многих болезней

12.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Популярный сухофрукт оказался лекарством от многих болезней

  • 12.02.2021, 9:58
  • 6,436
Популярный сухофрукт оказался лекарством от многих болезней

Для большего эффекта лучше есть его по утрам.

Укрепить здоровье и улучшить общее состояние организма можно всего лишь с помощью добавления в меню правильных продуктов питания, пишет lenta.ua.

«Сам фрукт растет на деревьях в Западной Азии, Северной Африке, и в самых сухих районах Индии», — рассказали диетологи.

При этом, он доступен и полезен каждому. Специалисты определили, что для того, чтобы улучшить самочувствие и укрепить иммунитет, нужно каждое утро есть финики.

В них много калия, клетчатки и других полезных микроэлементов, улучшающих пищеварение и оберегающих от инсульта.

Финики также помогают бороться с анемией, так как в них очень много железа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для большего эффекта лучше есть его по утрам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уходит - не уходит: мнения разошлись
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by