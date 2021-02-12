Источник материала: Хартия'97

Пятрас Ауштрявичюс об отключении режима Лукашенко от SWIFT: Это был бы мощный удар 6 12.02.2021, 9:34

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ПЯТРАС АУШТРЯВИЧЮС

ФОТО: DELFI

Евродепутат рассказал белорусам, чего ожидать от четвертого пакета санкций.

Недавно стало известно, что Евросоюз разработал документ по отключению Беларуси от SWIFT и заморозке активов всех крупных предприятий. Сайт Хартия97 поговорил с Евродепутатом Пятрасом Ауштрявичюсом о предстоящем четвертом пакете санкций.

– ЕС ввели три пакета санкций против режима Лукашенко. Тем не менее, репрессии против граждан Беларуси продолжаются. Как вы считаете, нужны ли более жесткие и эффективные меры против диктатора?

– Да, мы в это верим. Запад и Европейский союз, в частности, должны быть более активными, поэтому мы начали вводить санкции в отношении режима Лукашенко, но этого недостаточно. Мы должны это признать.

Ему было дано четкое послание, но мы не достигли предела, и то, что он сказал в эти дни о блицкриге от Европейского Союза в отношении Беларуси, абсолютно не соответствует действительности. Он живет в параллельном мире, поэтому мы должны принять все возможные меры, чтобы надавить и доказать ему, что мы не просто говорим, но у нас есть все средства повлиять на его положение и заставить его заплатить цену за свою не демократическую политику.

– Какие именно санкции против режима Лукашенко вы считаете необходимыми на данном этапе развития политической ситуации в Беларуси?

– Я бы увеличил количество адресных санкций, углубившись в силовые структуры, которые все еще лояльны Лукашенко. Этих санкций должно быть действительно много. Я говорю, наверное, о сотнях людей, которые вовлечены в эту жестокую борьбу против гражданского общества в Беларуси.

Во-вторых, что касается экономических санкций, я не думаю, что мы достигли всех экономических и юридических лиц, которые должны быть затронуты нашим решением.

Для меня важно не оставлять все как есть, а идти вперед и делать гораздо больше, и чем скорее, тем лучше.

– Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в ЕС идет работа над четвертым пакетом санкций против режима в Беларуси. Что мы можем ожидать от него? Будет ли Литва добиваться от своих партнеров по ЕС ужесточения мер по отношению к диктатору?

– Я думаю, что да, я верю в это на самом деле. Инициатива «всебелорусское народное собрание», которую провел Лукашенко, стала еще одним доказательством того, что мы должны быть гораздо жестче и стараться добиваться от Лукашенко национального диалога, а не имитации национального диалога, а также уважения основных свобод. Я верю, что четвертый пакет придет очень-очень скоро. Это мое личное ожидание.

– В конце прошлого года в Минске послы 16 государств Евросоюза и глава представительства ЕС разработали документ, в котором излагаются четыре варианта политики в отношении Беларуси. Самый жесткий вариант предполагает разрыв дипломатических отношений, отключению Беларуси от SWIFT и заморозку активов всех крупных предприятий. Как вы считаете, надо ли вводить такие меры, если режим не остановит насилие над гражданами и преследование политических оппонентов?

– Если мы реализуем хотя бы одну из этих 3 или 4 жестких мер, это уже будет чем-то. Представьте, Беларусь отключена от SWIFT. Это был бы мощный удар по экономическому режиму, конечно, каждый гражданин или каждый потребитель почувствует это сразу. Но я думаю, что в проекции траектории политики Лукашенко я не отвергаю санкции или меры, которые вы упомянули.

Может, не разорвать дипломатические отношения, а понизить дипломатические отношения до очень низкого уровня. Я считаю, что мы должны идти этим путем. Хотя в этом плане мы должны оставаться на связи с гражданским обществом. Поэтому я не думаю, что мы исчерпали все меры из нашего пакета возможных санкций. Я надеюсь, что эта инициатива будет исходить не только от Литвы, но и от единомышленников и тех стран, которые лучше видят и понимают ситуацию в Беларуси. Они должны проявлять инициативу.

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