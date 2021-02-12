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Максиму Знаку и Марии Колесниковой предъявлены новые обвинения
Источник материала: Хартия'97
Максиму Знаку и Марии Колесниковой предъявлены новые обвинения
(обновлено)Юезаконная власть фабрикует против них дела по еще двум статьям.
Политзаключенному Максиму Знаку предъявлены новые обвинения. Как
«Никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет», — прокомментировал их Лаевский.
До этого Максим Знак обвинялся в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).
Адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Максима Знака задержали 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).
Протестуя против предъявленного обвинения, Знак объявил голодовку, которую завершил через 10 дней. Правозащитники признали его политзаключенным.
Штаб Виктора Бабарико позже
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(обновлено)Юезаконная власть фабрикует против них дела по еще двум статьям.
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