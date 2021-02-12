Источник материала: Хартия'97

Максиму Знаку и Марии Колесниковой предъявлены новые обвинения 2 12.02.2021, 9:20

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Максим Знак

Фото: «Радыё Свабода»

(обновлено)Юезаконная власть фабрикует против них дела по еще двум статьям.

Политзаключенному Максиму Знаку предъявлены новые обвинения. Как сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский, они касаются заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создания экстремистского формирования и руководства им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

«Никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет», — прокомментировал их Лаевский.

До этого Максим Знак обвинялся в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

Адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Максима Знака задержали 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Протестуя против предъявленного обвинения, Знак объявил голодовку, которую завершил через 10 дней. Правозащитники признали его политзаключенным.

Штаб Виктора Бабарико позже сообщил , что аналогичные обвинения предъявлены и Марии Колесниковой.

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