BYPOL: В КГБ начали «чистку» сотрудников, которые выступали против Лукашенко. Сколько таких?

Источник материала: KYKY

BYPOL сообщает , что узнал о «чистке» сотрудников в Комитете государственной безопасности – под нее, утверждает инициатива, попадают все, кто летом во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты поставили подпись не за Лукашенко.

«Ранее уже поднимался вопрос об увольнении тех, кто подписался за альтернативных кандидатов, однако тогда из-за цейтнота и кадрового дефицита на фоне постоянных протестов до крайних мер не дошло.

Чистки коснулись также и пенсионеров, заподозренных в нелояльности к режиму Лукашенко. За подписью действующего главы КГБ Ивана Тертеля вышел список пенсионеров, которых необходимо снять с воинского учета в КГБ, и поставить на учет на общих основаниях в районные военкоматы по месту регистрации. Кроме того, таких пенсионеров снимают с учета в поликлинике КГБ, аннулируют пропуска в медучреждение, отправляя на обслуживание в поликлинику по месту жительства.

Среди лишенных привилегий оказались даже экс-глава КГБ Владимир Мацкевич и экс-глава Службы охраны президента Юрий Бородич. Офицеры, помните, что вы нужны власти только до тех пор, пока можете держать в руках автомат. После этого вы превращаетесь в обузу.

Напомним, ранее сообщалось, что минимум 700 человек из центрального аппарата Следственного комитета и МВД также отдали свои подписи за альтернативных кандидатов».