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BYPOL: В КГБ начали «чистку» сотрудников, которые выступали против Лукашенко. Сколько таких?
Источник материала: KYKY>
BYPOL
«Ранее уже поднимался вопрос об увольнении тех, кто подписался за альтернативных кандидатов, однако тогда из-за цейтнота и кадрового дефицита на фоне постоянных протестов до крайних мер не дошло.
Чистки коснулись также и пенсионеров, заподозренных в нелояльности к режиму Лукашенко. За подписью действующего главы КГБ Ивана Тертеля вышел список пенсионеров, которых необходимо снять с воинского учета в КГБ, и поставить на учет на общих основаниях в районные военкоматы по месту регистрации. Кроме того, таких пенсионеров снимают с учета в поликлинике КГБ, аннулируют пропуска в медучреждение, отправляя на обслуживание в поликлинику по месту жительства.
Среди лишенных привилегий оказались даже экс-глава КГБ Владимир Мацкевич и экс-глава Службы охраны президента Юрий Бородич. Офицеры, помните, что вы нужны власти только до тех пор, пока можете держать в руках автомат. После этого вы превращаетесь в обузу.
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BYPOL сообщает, что узнал о «чистке» сотрудников в Комитете государственной безопасности – под нее, утверждает инициатива, попадают все, кто летом во время сбора...
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