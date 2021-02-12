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BYPOL: В КГБ начали «чистку» сотрудников, которые выступали против Лукашенко. Сколько таких?

12.02.2021 10:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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BYPOL сообщает, что узнал о «чистке» сотрудников в Комитете государственной безопасности – под нее, утверждает инициатива, попадают все, кто летом во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты поставили подпись не за Лукашенко. 

«Ранее уже поднимался вопрос об увольнении тех, кто подписался за альтернативных кандидатов, однако тогда из-за цейтнота и кадрового дефицита на фоне постоянных протестов до крайних мер не дошло. 

Чистки коснулись также и пенсионеров, заподозренных в нелояльности к режиму Лукашенко. За подписью действующего главы КГБ Ивана Тертеля вышел список пенсионеров, которых необходимо снять с воинского учета в КГБ, и поставить на учет на общих основаниях в районные военкоматы по месту регистрации. Кроме того, таких пенсионеров снимают с учета в поликлинике КГБ, аннулируют пропуска в медучреждение, отправляя на обслуживание в поликлинику по месту жительства. 

Среди лишенных привилегий оказались даже экс-глава КГБ Владимир Мацкевич и экс-глава Службы охраны президента Юрий Бородич. Офицеры, помните, что вы нужны власти только до тех пор, пока можете держать в руках автомат. После этого вы превращаетесь в обузу.

Напомним, ранее сообщалось, что минимум 700 человек из центрального аппарата Следственного комитета и МВД также отдали свои подписи за альтернативных кандидатов». 

 
 
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BYPOL сообщает, что узнал о «чистке» сотрудников в Комитете государственной безопасности – под нее, утверждает инициатива, попадают все, кто летом во время сбора...
 
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