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Что носить дома? Иванка Трамп показала самый комфортный и элегантный образ
12.02.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь 45-го президента США - Иванка Трамп снова завоевывает модный мир: на этот раз блондинка продемонстрировала самый комфортный, но в то же время элегантный образ для дома.
Переехав в "бункер для миллионеров" - Флориду, любимица Дональда Трампа сменила деловые костюмы и шикарные платья на более расслабленные наряды. Теперь правая рука экс-президента США носит пляжные сарафаны, легкие рубашки и другую одежду "для себя". Один из последних аутфитов девушки уже
В сети обсуждают новый образ Иванки Трамп: на своем примере блондинка показала, что носить дома, чтобы оставаться элегантной и чувствовать себя по-настоящему комфортно.
Расслабленный аутфит из пары вещей можно найти в любом, даже самом непритязательном гардеробе: легинсы, свободный топ и все это в лучших традициях total-black образов. Домашний наряд можно и нужно дополнять аксессуарами - например золотой цепью, как это сделала Иванка. Кстати, это украшение вошло в список весенних
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