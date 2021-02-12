Что носить дома? Иванка Трамп показала самый комфортный и элегантный образ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь 45-го президента США - Иванка Трамп снова завоевывает модный мир: на этот раз блондинка продемонстрировала самый комфортный, но в то же время элегантный образ для дома.

Переехав в "бункер для миллионеров" - Флориду, любимица Дональда Трампа сменила деловые костюмы и шикарные платья на более расслабленные наряды. Теперь правая рука экс-президента США носит пляжные сарафаны, легкие рубашки и другую одежду "для себя". Один из последних аутфитов девушки уже заслужил одобрение поклонников и стал прекрасным вариантом для домашних посиделок.

В сети обсуждают новый образ Иванки Трамп: на своем примере блондинка показала, что носить дома, чтобы оставаться элегантной и чувствовать себя по-настоящему комфортно.

Расслабленный аутфит из пары вещей можно найти в любом, даже самом непритязательном гардеробе: легинсы, свободный топ и все это в лучших традициях total-black образов. Домашний наряд можно и нужно дополнять аксессуарами - например золотой цепью, как это сделала Иванка. Кстати, это украшение вошло в список весенних трендов streetstyle на Неделе моды в Копенгагене.

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