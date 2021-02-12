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Не ждать до последнего: КГК рекомендует аптекам снизить цены на лекарства
12.02.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев - Sputnik. Комитет госконтроля Беларуси установил факты необоснованного завышения цен на лекарства и порекомендовал аптекам принять меры, сообщили в пресс-службе КГК.
© Sputnik / Виктор Толочко
С понедельника КГК, МАРТ, Мингорисполком и ФПБ проводят масштабные проверки цен в государственных и частных аптеках во всех регионах страны. По данным КГК, уже выявлены факты необоснованного завышения цен.
"Мы рекомендуем аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально-значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих", – заявили в пресс-службе КГК.
Там отметили, что по выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка.
По словам собеседников Sputnik, в настоящее время идет изучение информации по вопросу обоснованности роста цен на отечественные и импортные лекарственные препараты в связи с изменением налогового законодательства.
Предложения профсоюзов по налогам
В свою очередь в Федерации профсоюзов Беларуси сообщили, за январь текущего года цены на лекарства повысились по целому ряду позиций от 5 до 10 процентов, иногда даже выше.
"С марта прошлого года в связи с непростой эпидемиологической ситуацией под особо пристальным вниманием профсоюзов стоимость лекарств, необходимых для профилактики и лечения респираторных и вирусных заболеваний. В этой группе рост цен за последний месяц зафиксирован практически на все: из 44 позиций подорожали 42", – рассказали в ФПБ.
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Напомним, по прогнозам правительства инфляция в этом году не должна превысить 5%. Но только за январь цены выросли не только на лекарственные средства, но и на жилищно-коммунальные услуги, ряд продуктов питания, отмечают в ФПБ. При этом реальные доходы населения увеличились незначительно.
"В связи с этим профсоюзы намерены предложить правительству рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС на лекарственные средства и медицинские изделия", – сказали в ФПБ.
Вторым вариантом профсоюзы будут предлагать ввести ценовое регулирования на наиболее востребованные препараты в период сложной эпидемиологических ситуации, чтобы не допустить спекуляций на фармакологическом рынке, сказали в ФПБ.
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Федерация профсоюзов Беларуси намерена предложить правительству рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС на лекарственные средства и медицинские изделия.
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