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Не ждать до последнего: КГК рекомендует аптекам снизить цены на лекарства

12.02.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев - Sputnik. Комитет госконтроля Беларуси установил факты необоснованного завышения цен на лекарства и порекомендовал аптекам принять меры, сообщили в пресс-службе КГК. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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С понедельника КГК, МАРТ, Мингорисполком и ФПБ проводят масштабные проверки цен в государственных и частных аптеках во всех регионах страны. По данным КГК, уже выявлены факты необоснованного завышения цен.

"Мы рекомендуем аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально-значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих", – заявили в пресс-службе КГК.

Там отметили, что по выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка.

По словам собеседников Sputnik, в настоящее время идет изучение информации по вопросу обоснованности роста цен на отечественные и импортные лекарственные препараты в связи с изменением налогового законодательства.

Предложения профсоюзов по налогам

В свою очередь в Федерации профсоюзов Беларуси сообщили, за январь текущего года цены на лекарства повысились по целому ряду позиций от 5 до 10 процентов, иногда даже выше. На постоянном контроле профсоюзных специалистов 50 наименований лекарственных препаратов в 70 аптеках.

"С марта прошлого года в связи с непростой эпидемиологической ситуацией под особо пристальным вниманием профсоюзов стоимость лекарств, необходимых для профилактики и лечения респираторных и вирусных заболеваний. В этой группе рост цен за последний месяц зафиксирован практически на все: из 44 позиций подорожали 42", – рассказали в ФПБ. 

© CC0 / Pixabay / stevepb
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Напомним, по прогнозам правительства инфляция в этом году не должна превысить 5%. Но только за январь цены выросли не только на лекарственные средства, но и на жилищно-коммунальные услуги, ряд продуктов питания, отмечают в ФПБ. При этом реальные доходы населения увеличились незначительно.

"В связи с этим профсоюзы намерены предложить правительству рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС на лекарственные средства и медицинские изделия", – сказали в ФПБ.

Вторым вариантом профсоюзы будут предлагать ввести ценовое регулирования на наиболее востребованные препараты в период сложной эпидемиологических ситуации, чтобы не допустить спекуляций на фармакологическом рынке, сказали в ФПБ.

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Теги: Минск
 
 
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Федерация профсоюзов Беларуси намерена предложить правительству рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС на лекарственные средства и медицинские изделия.
 
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