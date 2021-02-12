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Влияние Маркл? У девятого правнука Елизаветы II не будет королевского титула

12.02.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Внучка королевы Британии принцесса Евгения отказалась от дворцовых привилегий для своего первенца: девятый правнук Елизаветы II не получит королевского титула.

9 февраля 30-летняя Евгения и ее супруг-бизнесмен впервые стали родителями: у пары родился мальчик, имя которого до сих пор держится в тайне. Ребенок занимает 11-е место в очереди на престол, но, его жизнь уже вряд ли будет связана с дворцовой службой.

Как сообщило издание Daily Mail, принцесса Евгения намеренно отказалась от всех привилегий и занялась своей карьерой: младшая дочь мятежного принца Эндрю видит свое будущее в искусстве и работает в лондонской галерее.

По словам друзей семьи, принцесса намерена подарить своему ребенку такую же жизнь - без каких-либо обязательств, статуса и вмешательства СМИ. Вот почему Евгения даже не думает выпрашивать у королевской бабушки титул для своего отпрыска.

Пользователи социальных сетей предположили, что на такой выбор Евгению подтолкнула история принца Гарри и Меган Маркл, бежавших из королевства. К тому же внучка Ее Величества все еще не отошла от скандала со своим отцом, которого обвинили в связи с осужденным педофилом.

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Сын принцессы Евгении будет вести жизнь обычного гражданина Британии. Пользователи социальных сетей предположили, что на это повлияла история мятежных герцогов...
 
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