Премьер-министр Головченко: иностранные реформы нам не нужны, у нас есть свой план. И вот он

Источник материала: Onliner

Сегодня начался второй день Всебелорусского народного собрания. Состав участников не должен был измениться, президиум — тоже. Первое слово дали руководителю правительства Роману Головченко. Он сообщил о будущем экономики. Оно светлое. Несмотря на то, что расходится с рекомендациями «теоретиков».

— В своем докладе Александр Лукашенко обозначил основные направления развития страны до 2025 года. Вы можете сравнить эту программу с периодически всплывающими рекомендациями теоретиков, страстно желающих реформировать белорусскую экономику по либеральному образцу т.н. вашингтонского консенсуса, который довел до экономического краха и дефолта не одно государство. И нам продолжают подсовывать те же рецепты:

минимизация роли государства в экономике,

масштабная приватизация госактивов,

открытие рынка для свободного ввоза импортных товаров,

распустить Минпром, Минжилкомхоз и т. д.

А нужна ли этим советчикам экономически сильная Беларусь? У нас есть свой план. И вот он:

стимулирование внутренного потребления и рациональное импортозамещение, увеличение доходов населения,

развертывание нового инвестцикла с минимизацией рисков и издержек инвесторов,

реализация экспортной стратегии,

пять новых высокотехнологичных отраслей и направлений (электроиндустрия и электротранспорт — к концу пятилетки треть городского общественного транспорта станет электрической, биоиндустрия, фармацевтика, робототехника, композитные материалы, которые позволят заместить большую долю металла в машиностроении),

80 млрд рублей привлечь в промышленность и реализовать 500 новых проектов,

прибыльное сельское хозяйство,

сохранение динамики в IT-сфере. Она станет большой частью экспорта услуг (до $12 млрд) к концу периода,

цифровизация,

доступное и качественное жилье: 21 млн кв. м жилья,

экспорт в районе $50 млрд к 2025 году. Нужно 200 млрд рублей для реализации этого плана. «Заработать и прокредитоваться». План для плана тоже есть.