Премьер-министр Головченко: иностранные реформы нам не нужны, у нас есть свой план. И вот он

Сегодня начался второй день Всебелорусского народного собрания. Состав участников не должен был измениться, президиум — тоже. Первое слово дали руководителю правительства Роману Головченко. Он сообщил о будущем экономики. Оно светлое. Несмотря на то, что расходится с рекомендациями «теоретиков».
— В своем докладе Александр Лукашенко обозначил основные направления развития страны до 2025 года. Вы можете сравнить эту программу с периодически всплывающими рекомендациями теоретиков, страстно желающих реформировать белорусскую экономику по либеральному образцу т.н. вашингтонского консенсуса, который довел до экономического краха и дефолта не одно государство. И нам продолжают подсовывать те же рецепты:
минимизация роли государства в экономике,
масштабная приватизация госактивов,
открытие рынка для свободного ввоза импортных товаров,
распустить Минпром, Минжилкомхоз и т. д.
А нужна ли этим советчикам экономически сильная Беларусь? У нас есть свой план. И вот он:
стимулирование внутренного потребления и рациональное импортозамещение, увеличение доходов населения,
развертывание нового инвестцикла с минимизацией рисков и издержек инвесторов,
реализация экспортной стратегии,
пять новых высокотехнологичных отраслей и направлений (электроиндустрия и электротранспорт — к концу пятилетки треть городского общественного транспорта станет электрической, биоиндустрия, фармацевтика, робототехника, композитные материалы, которые позволят заместить большую долю металла в машиностроении),
80 млрд рублей привлечь в промышленность и реализовать 500 новых проектов,
прибыльное сельское хозяйство,
сохранение динамики в IT-сфере. Она станет большой частью экспорта услуг (до $12 млрд) к концу периода,
цифровизация,
доступное и качественное жилье: 21 млн кв. м жилья,
экспорт в районе $50 млрд к 2025 году. Нужно 200 млрд рублей для реализации этого плана. «Заработать и прокредитоваться». План для плана тоже есть.