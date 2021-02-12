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Премьер-министр Головченко: иностранные реформы нам не нужны, у нас есть свой план. И вот он

12.02.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня начался второй день Всебелорусского народного собрания. Состав участников не должен был измениться, президиум — тоже. Первое слово дали руководителю правительства Роману Головченко. Он сообщил о будущем экономики. Оно светлое. Несмотря на то, что расходится с рекомендациями «теоретиков».

— В своем докладе Александр Лукашенко обозначил основные направления развития страны до 2025 года. Вы можете сравнить эту программу с периодически всплывающими рекомендациями теоретиков, страстно желающих реформировать белорусскую экономику по либеральному образцу т.н. вашингтонского консенсуса, который довел до экономического краха и дефолта не одно государство. И нам продолжают подсовывать те же рецепты:

  • минимизация роли государства в экономике,
  • масштабная приватизация госактивов,
  • открытие рынка для свободного ввоза импортных товаров,
  • распустить Минпром, Минжилкомхоз и т. д.

А нужна ли этим советчикам экономически сильная Беларусь? У нас есть свой план. И вот он:

  • стимулирование внутренного потребления и рациональное импортозамещение, увеличение доходов населения,
  • развертывание нового инвестцикла с минимизацией рисков и издержек инвесторов,
  • реализация экспортной стратегии,
  • пять новых высокотехнологичных отраслей и направлений (электроиндустрия и электротранспорт — к концу пятилетки треть городского общественного транспорта станет электрической, биоиндустрия, фармацевтика, робототехника, композитные материалы, которые позволят заместить большую долю металла в машиностроении),
  • 80 млрд рублей привлечь в промышленность и реализовать 500 новых проектов,
  • прибыльное сельское хозяйство,
  • сохранение динамики в IT-сфере. Она станет большой частью экспорта услуг (до $12 млрд) к концу периода,
  • цифровизация,
  • доступное и качественное жилье: 21 млн кв. м жилья,
  • экспорт в районе $50 млрд к 2025 году. Нужно 200 млрд рублей для реализации этого плана. «Заработать и прокредитоваться». План для плана тоже есть.

 
 
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Сегодня начался второй день Всебелорусского народного собрания. Состав участников не должен был измениться, президиум — тоже. Первое слово дали руководителю...
 
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