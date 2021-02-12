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Второй экран и огромная камера: появились новые подробности Xiaomi Mi 11 Ultra

12.02.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети произошла крупная утечка подробностей о Xiaomi Mi 11 Ultra — топовой модификации флагмана Mi 11, которая официально еще не анонсирована. Ролик с предварительным обзором опубликовал филиппинский YouTube-канал Tech Buff PH, но видео уже недоступно. Зато остались скриншоты, передает Gizmochina.

Смартфон выделяется оформлением задней крышки. Там расположен массивный блок камеры, а рядом находится дополнительный дисплей. Он маленький, но может отображать любое установленное на смартфон приложение. Также второй экран можно использовать как зеркало при съемке селфи. Основная камера будет состоять из трех сенсоров: 50 Мп, 48 Мп (ультраширокий) и еще одного на 48 Мп (телефото).

Второй экран и огромная камера: появились новые подробности Xiaomi Mi 11 Ultra

Диагональ основного OLED-дисплея (со стеклом Gorilla Glass Victus) составит 6,8 дюйма, разрешение — WQHD+. В верхнем левом углу появится камера на 20 Мп. Смартфон получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Второй экран и огромная камера: появились новые подробности Xiaomi Mi 11 Ultra

Модель будет работать на Snapdragon 888, емкость аккумулятора составит 5000 мАч с быстрой зарядкой на мощности 67 Вт (в том числе и без проводов). Также появится реверсивная зарядка с мощностью 10 Вт.

Сроки премьеры Xiaomi Mi 11 Ultra пока не названы.

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В сети произошла крупная утечка подробностей о Xiaomi Mi 11 Ultra — топовой модификации флагмана Mi 11, которая официально еще не анонсирована. Ролик с предварительным...
 
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