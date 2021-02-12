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В Техасе крупное ДТП. Есть погибшие
Источник материала: Onliner
В США на севере-востоке Техаса случилось крупное ДТП. Как пишет
По сообщениям пожарной службы Форт-Уэрта, авария растянулась примерно на 2,5 километра. На место происшествия прибыло более 80 полицейских бригад. Основной причиной аварии называют обледенение дороги.
В Техасе практически никто не меняет резину на зимний период из-за отсутствия низких температур. Но этой зимой столбики термометров в южном штате неоднократно опускались до нетипично низких показаний.
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В США на севере-востоке Техаса случилось крупное ДТП. Как пишет Dallasnews, в аварию попало более сотни машин. По меньшей мере десять человек погибли, более 50 доставлены...
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