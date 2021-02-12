ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Требуем немедленного освобождения». Что известно по делу Андрея Александрова, который уже месяц за решеткой

12.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

12 января был задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Он несколько лет работал заместителем директора компании БелаПАН и сейчас остается ее консультантом. Спустя месяц после задержания Naviny.by резюмировали, что известно о деле Александрова и какой он человек.

«Требуем немедленного освобождения». Что известно по делу Андрея Александрова, который уже месяц за решеткой

В чем суть обвинения

Андрей Александров был задержан 12 января вместе со своей девушкой Ириной Злобиной. Через три дня стало известно, что их обвиняют в финансировании протестов.

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что Александров и Злобина с августа 2020 года «занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее».

«В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности ByHelp (основатели — Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам, — сообщил Казакевич. — Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница. Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены ByHelp.

В лучших детективных традициях деньги передавались посредством закладок на территории Минского района. Так, из тайников, найденных по координатам геолокации, мужчина забрал более 100 тысяч долларов США и евро. Кроме того, в камере хранения одного из столичных магазинов ему была оставлена приготовленная для этих же целей банковская карточка, при помощи которой осуществлялись безналичные платежи, а также обналичивались денежные средства».

14 января обыск прошел в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора. Изъята часть техники и носителей информации.

Дело против Александрова расследуется по ч. 1-2 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и финансирование такой деятельности).

Где сейчас Александров и Злобина

Андрей Александров и Ирина Злобина содержатся в СИЗО № 1 на ул. Володарского в Минске.

Как рассказал Naviny.by адвокат Александрова Антон Гашинский, его подзащитный чувствует себя «удовлетворительно». В камере с ним сидит много «политических», но в целом условия содержания в СИЗО «тяжёлые, это не санаторий».

«Периодически устраиваются шмоны. Ходит на прогулки. Баня раз в неделю. В СИЗО отличная библиотека, но, к сожалению, нет списка всех книг и поэтому приходится заказывать наугад. Перечитал Алексиевич. Придумал комплекс физических упражнений. Занимается два раза в день. Это помогает держать себя в форме», — так описывает адвокат быт Александрова.

По словам Гашинского, Андрей очень переживает за свою девушку Ирину Злобину и надеется, что «следствие разберется в ситуации и примет решение об изменении ей меры пресечения».

«Требуем немедленного освобождения». Что известно по делу Андрея Александрова, который уже месяц за решеткой

Ирина Злобина

Андрей много думает о журналистике и сожалеет, что в условиях СИЗО не может заниматься полезным и нужным делом. «Ведь журналисты всегда должны находиться на острие. Эта профессия считается неприкасаемой. Ведь даже по Женевской конвенции журналисты относятся к некомбатантам», — рассказал адвокат.

Правозащитная деятельность, а не преступление

Заместитель председателя лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович отмечает, что статья 342, по которой обвиняют Александрова, относится к категории менее тяжких. И чтобы взять обвиняемого под стражу, у следствия должна быть серьезная мотивировка.

«Например, что Александров опасен для общества или он может воздействовать на свидетелей и потерпевших, или еще что-то. Как я понимаю, никакой мотивации в данном случае не было.

Идея, что оплата штрафов является финансированием групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, мягко говоря, неправильная. Если бы он их финансировал, это значит, что его цели и умысел были направлены на то, чтобы платить деньги каким-то людям, которые должны были совершить какие-то конкретные действия.

В данном случае Александров занимался правозащитной благотворительной деятельностью, потому что деньги были собраны людьми, белорусскими гражданами или белорусами зарубежья, для того чтобы кому-то помогать. Это законная деятельность. В данном случае даже со стороны налоговых органов не могло быть никаких вопросов, если человеку помогли таким образом, передали в подарок денежную сумму и она не превышает 7 тысяч рублей в год (установленная Налоговым кодексом сумма, возможная для получения в подарок без налогообложения).

Я считаю, что это абсолютно неуместное обвинение, связанное с публичной деятельностью Александрова, с правозащитной деятельностью в данном случае. Он помогал людям, которые попали в затруднительное положение. Это инициатива граждан. Граждане собрали деньги и решили, что помогают конкретным людям. Я тут не вижу никакого уголовно преследуемого деяния вообще. Как в действиях граждан, которые эти деньги собрали, так и в действиях граждан, которые их передали.

Даже с точки зрения Налогового кодекса это не образует состава правонарушения. По договоренности, по которой эти деньги были переданы Александрову фондом и он их передал третьим лицам, это не образует налогооблагаемую базу никоим образом, не является доходом Александрова.

Мы требуем немедленного освобождения Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной и прекращения их уголовного преследования».

Начитанный, эмпатичный, интеллектуал

Правозащитница Елена Тонкачева описывает Александрова как целеустремленного профессионала, который, если нужно, поможет другу наколоть щепы для печки.

«Требуем немедленного освобождения». Что известно по делу Андрея Александрова, который уже месяц за решеткой

Елена Тонкачева и Андрей Александров

«Андрей Александров — один из интереснейших людей, с которыми мне посчастливилось общаться. Мы контактировали по работе, и это общение переросло в очень тесное приятельство. Знаю Андрея как человека исключительно целеустремленного и очень профессионального.

На моих глазах у него несколько раз менялись интересы, но в какой бы сфере он ни начинал прилагать усилия, всегда очень точно фокусируется на почти безупречном качестве. Мы работали с серьезными интеллектуальными задачами в группе Владимира Владимировича Мацкевича. Это всегда были сложные формы интеллектуального взаимодействия, направленные на поиск решений сложных социальных, социально-экономических и политических задач.

Андрей, участвуя в такой работе, всегда поражал своей способностью очень быстро и точно схватывать реальность. У него очень точные и нестандартные ответы. Дисциплина ума, способность к поиску решений, даже там, где их на первый взгляд нет, — Андрею удается мыслить и действовать с ясным пониманием перспективы.

Работа, которую он делает как медиаменеджер, всегда очень хороша. Иногда это спорно, но очень качественно, с фокусом на будущее и развитие.

С человеческой точки зрения Андрей — человек с блестящим чувством юмора, великолепным интеллектом, хорошей гуманитарной склонностью и самоорганизацией. Он невероятно начитан, у него сильно развита эмпатия. От него даже критика всегда оправдана.

Как-то летом они с Ириной гостили у меня на хуторе, и в какой-то момент, сидя у камина, Александров спросил, как у меня дела с дровами. Я сказала, что с дровами всё нормально, но по зиме сильный дефицит щепы для растопки. Утром мы опять собрались в беседке на кофе, и у меня уже стояла огромная корзина (самая большая, которую он смог найти) наколотой щепы.

Когда я прочитала, в чем его обвиняют, я удивилась, что не знала этого раньше, но в следующий момент поняла, что это абсолютно на него похоже. Он ответил действием. Не ждал, пока все само организуется, а стал помогать тем, кому это было нужно. Это вызывает только уважение.

У Андрея было много возможностей остаться за границей, и образование позволяло это сделать. Я думаю, что при его складе характера он бы быстро реализовался за пределами Беларуси. Он человек исключительного интеллекта и трудолюбия и совершенно современный, с полной встроенностью в европейский концепт жизни. Но он не уехал, я думаю, потому что любит страну, в которой живет, и весь свой интеллект и труд был готов потратить на то, чтобы здесь становилось лучше».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 января был задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Он несколько лет работал заместителем директора компании БелаПАН и сейчас остается ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by