КГК проверяет белорусские аптеки по поводу обоснованности роста цен на лекарства

Мониторинг проходит в государственных и частных аптеках. В проверочных мероприятиях участвуют сотрудники Комитета госконтроля, МАРТ, Мингорисполкома и Федерации профсоюзов Беларуси.





Изучается вопрос обоснованности роста цен в связи с изменением налогового законодательства и в целом анализируется информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции, отметили в КГК.





Контрольное ведомство рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально значимые лекарства и не дожидаться предписаний от проверяющих.





Выявленным контрольным ведомством фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты дадут соответствующую оценку.



