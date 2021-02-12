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КГК проверяет белорусские аптеки по поводу обоснованности роста цен на лекарства
Источник материала: Партизан
Комитет государственного контроля Беларуси проверяет объекты аптечной сети на предмет обоснованности роста цен на лекарственные препараты,
Мониторинг проходит в государственных и частных аптеках. В проверочных мероприятиях участвуют сотрудники Комитета госконтроля, МАРТ, Мингорисполкома и Федерации профсоюзов Беларуси.
Изучается вопрос обоснованности роста цен в связи с изменением налогового законодательства и в целом анализируется информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции, отметили в КГК.
Контрольное ведомство рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально значимые лекарства и не дожидаться предписаний от проверяющих.
Выявленным контрольным ведомством фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты дадут соответствующую оценку.
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Комитет государственного контроля Беларуси проверяет объекты аптечной сети на предмет обоснованности роста цен на лекарственные...
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