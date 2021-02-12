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КГК проверяет белорусские аптеки по поводу обоснованности роста цен на лекарства

12.02.2021 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет государственного контроля Беларуси проверяет объекты аптечной сети на предмет обоснованности роста цен на лекарственные препараты, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в КГК.

Мониторинг проходит в государственных и частных аптеках. В проверочных мероприятиях участвуют сотрудники Комитета госконтроля, МАРТ, Мингорисполкома и Федерации профсоюзов Беларуси.

Изучается вопрос обоснованности роста цен в связи с изменением налогового законодательства и в целом анализируется информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции, отметили в КГК.

Контрольное ведомство рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально значимые лекарства и не дожидаться предписаний от проверяющих.

Выявленным контрольным ведомством фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты дадут соответствующую оценку.
 
Теги: Минск
 
 
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Комитет государственного контроля Беларуси проверяет объекты аптечной сети на предмет обоснованности роста цен на лекарственные...
 
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