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Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом

12.02.2021 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

«Мы исходим из того, что мы готовы [к разрыву отношений с Евросоюзом], если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах», — заявил Лавров.
 
 
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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
 
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