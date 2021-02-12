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Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом
Источник материала: Партизан
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
«Мы исходим из того, что мы готовы [к разрыву отношений с Евросоюзом], если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах», — заявил Лавров.
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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
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