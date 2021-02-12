ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд отказал заводу "Визас" в банкротстве

12.02.2021 11:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Суд отклонил заявление завода «Визас» о признании его банкротом. Об этом сообщает портал «Народные новости Витебска».



Издание уточняет, что «Визас» подал заявление о признании банкротом в экономический суд Витебской области 17 декабря 2020 года.

Предприятие обосновало свой шаг желанием не наращивать далее убытки, сослалось на устойчивый характер неплатежеспособности. На 1 октября долги перед кредиторами достигли 10,9 млн рублей.

Рассмотрев эти доводы, суд определил заявление завода «Визас» возвратить по причине отсутствия оснований для начала процедуры банкротства.

После этого администрация предприятия объявила о готовности в кратчайшие сроки  разработать комплекс мер по экономической стабилизации.

ОАО «Визас» — станкостроительное предприятие, специализирующееся на выпуске металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков. На заводе работает 189 человек.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд отклонил заявление завода «Визас» о признании его банкротом. Об этом сообщает портал «Народные новости Витебска».
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро резко пошли вверх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by