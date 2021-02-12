







Издание уточняет, что «Визас» подал заявление о признании банкротом в экономический суд Витебской области 17 декабря 2020 года.





Предприятие обосновало свой шаг желанием не наращивать далее убытки, сослалось на устойчивый характер неплатежеспособности. На 1 октября долги перед кредиторами достигли 10,9 млн рублей.





Рассмотрев эти доводы, суд определил заявление завода «Визас» возвратить по причине отсутствия оснований для начала процедуры банкротства.





После этого администрация предприятия объявила о готовности в кратчайшие сроки разработать комплекс мер по экономической стабилизации.





ОАО «Визас» — станкостроительное предприятие, специализирующееся на выпуске металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков. На заводе работает 189 человек.