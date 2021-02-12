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«Год назад это было невозможно представить»: как Лукашенко приходится менять риторику под давлением протестов

12.02.2021 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси 11 февраля началось Всебелорусское народное собрание. На оба дня его работы назначены выступления Александра Лукашенко. Лукашенко уже высказался о протестах в стране, новой Конституции и об отношениях с Россией, а также предупредил, что приход к власти оппозиции может обернуться повальной приватизацией, массовыми увольнениями и разрывом отношений с Россией.

«Год назад это было невозможно представить»: как Лукашенко приходится менять риторику под давлением протестов
Также, по словам белорусского лидера, образование и медицина могут стать платными. Обсудили выступление Лукашенко с членом штаба Виктора Бабарико и основного состава Координационного Совета оппозиции Максимом Богрецовым

    
По словам собеседника Дождя, теме транзита власти уделялось больше внимания, чем теме поправок к Конституции. По его словам, о поправках к Конституции много говорят в последнее время в республике, но лично он воспринимает их как потенциальное отвлечение от повестки дня. «Давайте обратим внимание на то, сколько внимания уделено переходу власти и как это все должно выглядеть. 12 месяцев назад это все даже нельзя было предположить и представить. Движение определенное есть и это все благодаря огромному развитию гражданского общества и осознанию важности политики, важности брать в свои руки управление государством со стороны белорусского народа», — сказал Богрецов.
 
 
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В Беларуси 11 февраля началось Всебелорусское народное собрание. На оба дня его работы назначены выступления Александра Лукашенко. Лукашенко уже высказался о...
 
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