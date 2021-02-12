«Год назад это было невозможно представить»: как Лукашенко приходится менять риторику под давлением протестов

Также, по словам белорусского лидера, образование и медицина могут стать платными. Обсудили выступление Лукашенко с членом штаба Виктора Бабарико и основного состава Координационного Совета оппозиции Максимом Богрецовым.

По словам собеседника, теме транзита власти уделялось больше внимания, чем теме поправок к Конституции. По его словам, о поправках к Конституции много говорят в последнее время в республике, но лично он воспринимает их как потенциальное отвлечение от повестки дня., — сказал Богрецов.