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«Год назад это было невозможно представить»: как Лукашенко приходится менять риторику под давлением протестов
Источник материала: Партизан
В Беларуси 11 февраля началось Всебелорусское народное собрание. На оба дня его работы назначены выступления Александра Лукашенко. Лукашенко уже высказался о протестах в стране, новой Конституции и об отношениях с Россией, а также предупредил, что приход к власти оппозиции может обернуться повальной приватизацией, массовыми увольнениями и разрывом отношений с Россией.
Также, по словам белорусского лидера, образование и медицина могут стать платными. Обсудили выступление Лукашенко с членом штаба Виктора Бабарико и основного состава Координационного Совета оппозиции Максимом Богрецовым.
По словам собеседника
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«Год назад это было невозможно представить»: как Лукашенко приходится менять риторику под давлением протестов
В Беларуси 11 февраля началось Всебелорусское народное собрание. На оба дня его работы назначены выступления Александра Лукашенко. Лукашенко уже высказался о...
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