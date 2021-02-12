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До 35%. Какие скидки к 14 февраля можно найти в универмагах Минска
Источник материала: Tut.by
Магазины объявили скидки 12, 13 и 14 февраля. Где искать выгодные предложения для подарков ко Дню святого Валентина, сообщает агентство
ЦУМ
12 февраля — 25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 единицу, 1 метр;
13 февраля — 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.
ГУМ
12 и 13 февраля — 35% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.
Универмаг «Беларусь»
Для держателей дисконтных карт: 14 февраля — 26% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
Торговый дом «На Немиге»
12 и 13 февраля — 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
«Кирмаш»
12−14 февраля — 30% на все непродовольственные товары.
«Алеся»
12 и 13 февраля — 20% на весь ассортимент.
«Лянок»
13 февраля — 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.
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Магазины объявили скидки 12, 13 и 14 февраля. Где искать выгодные предложения для подарков к Дню святого Валентина, сообщает агентство «Минск-Новости».
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