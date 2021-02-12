До 35%. Какие скидки к 14 февраля можно найти в универмагах Минска

Источник материала: Tut.by

Магазины объявили скидки 12, 13 и 14 февраля. Где искать выгодные предложения для подарков ко Дню святого Валентина, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

ЦУМ

12 февраля — 25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 единицу, 1 метр;

13 февраля — 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.

ГУМ

12 и 13 февраля — 35% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

Универмаг «Беларусь»

Для держателей дисконтных карт: 14 февраля — 26% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

Торговый дом «На Немиге»

12 и 13 февраля — 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

«Кирмаш»

12−14 февраля — 30% на все непродовольственные товары.

«Алеся»

12 и 13 февраля — 20% на весь ассортимент.

«Лянок»

13 февраля — 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.