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Mercedes W206 практически готов к премьере

12.02.2021 11:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Концерн Daimler в настоящее время старается сократить расходы и увеличить прибыль, поэтому в ближайшем будущем у Mercedes будут ликвидированы некоторые нишевые модели. В свою очередь, массовые семейства, напротив, будут улучшены. В их числе и Mercedes C-Class.

Mercedes W206 практически готов к премьере

Портал Autoevolution опубликовал свежую партию шпионских снимков Mercedes W206. Седан уже «сбросил» камуфляж с боковых частей кузова, словно он сам с нетерпением ждет, когда его рассекретят. Передняя часть и корма все еще скрыты от глаз, но мы можем предположить, что стилистика у новой «Цешки» будет примерно той же, что мы видели на новом Mercedes S-Class W223.

Mercedes W206 практически готов к премьере

После дебюта С-Class будет сражаться за кошелек покупателей с последними поколениями BMW 3-Series и Audi A4. Клиентам W206 предложат исключительно в гибридных исполнениях: с так называемым «мягким» гибридным блоком или с полноценными электро-бензиновыми установками. Линейка «заряженных» версий AMG будет включать C43, C53 и C63. Последняя лишится могучего V8 и получит двигатель с меньшим количеством цилиндров «и технологиями F1».

Mercedes W206 практически готов к премьере
Mercedes-Benz 190 (W201) I w201, 1987 г.в., 300 000 км
белый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
3476 р.
1350$ / 1112€
Mercedes-Benz 190 (W201) I 1800, 1992 г.в., 250 000 км
бордовый, седан, бензин 1.8 л, механическая, задний привод
3733 р.
1450$ / 1195€
Mercedes-Benz 190 (W201) I Обмен, 1986 г.в., 297 800 км
черный, седан, бензин 2.6 л, механическая, задний привод
6437 р.
2500$ / 2060€
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Концерн Daimler в настоящее время старается сократить расходы и увеличить прибыль, поэтому в ближайшем будущем у Mercedes будут ликвидированы некоторые нишевые модели. В...
 
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