Mercedes W206 практически готов к премьере

Источник материала: Onliner

Концерн Daimler в настоящее время старается сократить расходы и увеличить прибыль, поэтому в ближайшем будущем у Mercedes будут ликвидированы некоторые нишевые модели. В свою очередь, массовые семейства, напротив, будут улучшены. В их числе и Mercedes C-Class.





Портал Autoevolution опубликовал свежую партию шпионских снимков Mercedes W206. Седан уже «сбросил» камуфляж с боковых частей кузова, словно он сам с нетерпением ждет, когда его рассекретят. Передняя часть и корма все еще скрыты от глаз, но мы можем предположить, что стилистика у новой «Цешки» будет примерно той же, что мы видели на новом Mercedes S-Class W223.





После дебюта С-Class будет сражаться за кошелек покупателей с последними поколениями BMW 3-Series и Audi A4. Клиентам W206 предложат исключительно в гибридных исполнениях: с так называемым «мягким» гибридным блоком или с полноценными электро-бензиновыми установками. Линейка «заряженных» версий AMG будет включать C43, C53 и C63. Последняя лишится могучего V8 и получит двигатель с меньшим количеством цилиндров «и технологиями F1».



