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Mercedes W206 практически готов к премьере
Источник материала: Onliner
Концерн Daimler в настоящее время старается сократить расходы и увеличить прибыль, поэтому в ближайшем будущем у Mercedes будут ликвидированы некоторые нишевые модели. В свою очередь, массовые семейства, напротив, будут улучшены. В их числе и Mercedes C-Class.
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После дебюта С-Class будет сражаться за кошелек покупателей с последними поколениями BMW 3-Series и Audi A4. Клиентам W206 предложат исключительно в гибридных исполнениях: с так называемым «мягким» гибридным блоком или с полноценными электро-бензиновыми установками. Линейка «заряженных» версий AMG будет включать C43, C53 и C63. Последняя лишится могучего V8 и получит двигатель с меньшим количеством цилиндров «и технологиями F1».
белый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
бордовый, седан, бензин 1.8 л, механическая, задний привод
черный, седан, бензин 2.6 л, механическая, задний привод
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Концерн Daimler в настоящее время старается сократить расходы и увеличить прибыль, поэтому в ближайшем будущем у Mercedes будут ликвидированы некоторые нишевые модели. В...
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