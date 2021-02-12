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Вышла из сумрака. После года работы под землей «Алеся» показалась на поверхности «Неморшанского сада»
Источник материала: Onliner
Долгие 12 месяцев под землей шла большая работа. Метр за метром мощная и прожорливая «Алеся» вгрызалась в минскую землю, чтобы проложить новый тоннель для третьей ветки метро. 1830 метров — именно такое расстояние между станциями «Аэродромная» и «Неморшанский сад», и оно было сегодня успешно преодолено. Это был пятый, самый длинный и один из самых сложных участков для машины (и, конечно же, людей). Целый год «Алеся» не видела света божьего. Трудилась (с несколькими перерывами по не зависящим от нее обстоятельствам) и обслуживалась тоже под землей, поэтому сегодня, когда машина наконец смогла глотнуть свежего воздуха, метростроители организовали настоящий праздник-встречу.В котловане будущей станции «Неморшанский сад» собрали журналистов, чтобы показать, как пока запертый в подземелье тоннелепроходческий щит преодолеет последние метры (за что получит на «ливрее» еще одну звездочку).
Толща земли, 800-миллиметровые сваи, пропитанные арматурой, — последнее для нее препятствие на сегодня. На наших глазах минут за десять машина справилась с задачей. За сваями шуршало, хрустело, сыпалось из вновь образовавшихся щелей и наконец рухнуло. «Алеся» свободна!
(будет дополнено)
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Вышла из сумрака. После года работы под землей «Алеся» показалась на поверхности «Неморшанского сада»
Долгие 12 месяцев под землей шла большая работа. Метр за метром мощная и прожорливая «Алеся» вгрызалась в минскую землю, чтобы проложить новый тоннель для третьей...
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