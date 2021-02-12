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Медики выяснили, к чему приводит всего одна порция алкоголя в день
Источник материала: Хартия'97
Медики выяснили, к чему приводит всего одна порция алкоголя в день
В исследовании участвовало 108 тысяч человек.
Опасность развития недуга возрастает с увеличением дозы спиртного.
Бытует мнение, что алкогольные напитки способны оказывать положительное влияние на организм человека. Ученые поделились своими наблюдениями по этому поводу.
Итоги исследования, в котором участвовали 108 000 человек, были опубликованы в European Heart Journal, пишет
Ученые уверяют, что спиртное ни в коем случае нельзя рекомендовать для защиты сердца.
Эксперимент проходил на территории Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Италии.
Средний возраст участников составил 48 лет и колебался в диапазоне от 24 до 97 лет.
Всего одна небольшая порция алкоголя в день вызывает риск фибрилляции предсердий. За годы наблюдений фибрилляция предсердий (неритмичной работы сердца) была выявлена у 5854 человек. Как оказалось, вид употребляемого алкогольного напитка в данном случае не имел никакого значения, как для мужчин, так и для женщин.
Опасность развития недуга возрастала вместе с дозой спиртного. А в том случае, когда речь шла о двух порциях алкоголя в день, риск развития патологии увеличивался до 28%, и до 47% при употреблении более 4 доз.
Если злоупотребление алкоголем наблюдалось в течение длительного периода, то в таком случае наблюдался «синдром праздничного сердца».
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В исследовании участвовало 108 тысяч человек.
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