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В Беларуси продажи новых автомобилей в январе упали почти на 40%
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси продажи новых автомобилей в январе упали почти на 40%
У белорусов закончились деньги?
Беларусский авторынок продолжает сокращаться. В январе 2021 года продажи новых автомобилей упали на 37,6% в сравнении с декабрем прошлого года.
По данным Белорусской автомобильной ассоциации, за месяц было продано 2 760 автомобилей, включая легкий коммерческий транспорт, сообщает
Год назад в январе 2020-го сбыт составил 3 908 новых автомобилей.
Лидером в январе была «Лада» с 621 проданным автомобилем, на втором месте — Geely с 315 машинами, а на третьем — Skoda c 279 автомобилями.
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У белорусов закончились деньги?
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