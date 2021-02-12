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Против Лукашенко выступили экс-глава КГБ и бывший руководитель его охраны?
Источник материала: Хартия'97
Против Лукашенко выступили экс-глава КГБ и бывший руководитель его охраны?
Среди силовиков все больше нелояльных режиму.
Как сообщает инициатива
За подписью действующего главы КГБ Ивана Тертеля вышел список пенсионеров, которых необходимо снять с воинского учета в КГБ, и поставить на учет на общих основаниях в районные военкоматы по месту регистрации. Кроме того, таких пенсионеров снимают с учета в поликлинике КГБ, аннулируют пропуска в медучреждение, отправляя на обслуживание в поликлинику по месту жительства.
Среди лишенных привилегий оказались даже экс-глава КГБ Владимир Мацкевич и экс-глава Службы охраны Лукашенко Юрий Бородич.
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Среди силовиков все больше нелояльных режиму.
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