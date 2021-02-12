ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Против Лукашенко выступили экс-глава КГБ и бывший руководитель его охраны?

12.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Против Лукашенко выступили экс-глава КГБ и бывший руководитель его охраны?

3
  • 12.02.2021, 10:52
  • 3,346
Против Лукашенко выступили экс-глава КГБ и бывший руководитель его охраны?

Среди силовиков все больше нелояльных режиму.

Как сообщает инициатива BYPOL, в рядах КГБ выявилось очень много нелояльных режиму сотрудников.

За подписью действующего главы КГБ Ивана Тертеля вышел список пенсионеров, которых необходимо снять с воинского учета в КГБ, и поставить на учет на общих основаниях в районные военкоматы по месту регистрации. Кроме того, таких пенсионеров снимают с учета в поликлинике КГБ, аннулируют пропуска в медучреждение, отправляя на обслуживание в поликлинику по месту жительства.

Среди лишенных привилегий оказались даже экс-глава КГБ Владимир Мацкевич и экс-глава Службы охраны Лукашенко Юрий Бородич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитницу Марфу Рабкову обвиняют еще по двум статьям УК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by