Источник материала: Хартия'97

Крупнейший американский фонд начал распродажу российских акций 12.02.2021, 10:48

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Зарубежные биржевые фонды выводят деньги из российских бумаг.

Река спекулятивного капитала, хлынувшая на российский фондовый рынок в конце прошлого года, развернулась вспять, пишет finanz.ru .

Инвесторы-нерезиденты начали продавать акции компаний РФ, фиксируя прибыль после ралли, поднявшего капитализацию рынка на 4 триллиона российских рублей по индексу МосБиржи и 70 млрд долларов по индексу РТС.

По итогам недели, завершившейся 10 февраля, зарубежные биржевые фонды вывели из российских бумаг 14 млн долларов, подсчитали аналитики BCS Global Markets.

Это первый отток капитала за последние 16 недель. С начала ноября иностранцы скупали акции компаний РФ, вложив в рынок в общей сложности почти 1 млрд долларов.

Эти ставки обернулись прибылью: индекс МосБиржи вырос на 30% и в начале января обновил исторический максимум, забравшись на высоту в 3520 пунктов.

Индекс РТС взлетел в 1,5 раза за два месяца и обновил пик с февраля прошлого года.

Но после январской коррекции иностранный капитал засобирался на выход. Почти весь отток обеспечил крупнейший в США биржевой фонд, ориентированный на Россию - VanEck Vectors Russia ETF (RSX).

В ноябре и декабре через этот фонд на российский рынок пришло более 360 млн долларов инвестиций. Но в феврале клиенты начали выводить деньги: продажи в рекордном почти за полгода объеме состоялись 5 февраля (19,48 млн долларов) и 8 февраля (17,41 млн долларов).

В феврале российский рынок предпринимает попытку расти вслед за ценами на нефть, пробившими 60 долларов за баррель Brent. С начала месяца индекс МосБиржи прибавил 4,2%, а РТС - 6,8%.

Но «несмотря на недавний отскок рынка, преодолеть январские максимумы в ближайшие недели будет непросто», и тактически существуют «риски коррекции, поскольку отрицательный импульс потоков сохраняется», предупреждают в BCS GM.

Российские акции выигрывают от ставок глобальных инвесторов на ускорение инфляции - дорожает сырье, набирает обороты вакцинация, и инвесторы возвращаются в компании циклических секторов. При этом риски санкций, хотя и смягчились, остаются в силе, что не повышает привлекательность России в глазах инвесторов, пишут аналитики Альфа-банка.

На прошлой неделе группа сенаторов США от обеих партий представила законопроект о санкциях против российских официальных лиц, причастных к нарушению международного законодательства, в том числе к отравлению Алексея Навального. Законопроект позволяет Администрации определить, нарушал ли Кремль американское законодательство по использованию химического и биологического оружия. Законопроект также предусматривает отчет по поводу убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Пакет санкций готовит также Евросоюз - его обсудят главы МИД блока 22 февраля. Новые меры могут последовать в первом или втором квартале, считает Альфа-банк.

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