Источник материала: Хартия'97

«Справедливости мало!»: белорусские водители возмущены новым транспортным налогом 4 12.02.2021, 10:45

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Что говорят автомобилисты на станциях техосмотра.

В последние несколько лет станциям диагностики приходилось несладко. Только за последний год падение составило более 35%, а это в три раза больше, чем в 2019-м!

Однако с января лед тронулся: госпошлину отменили, а вместо нее ввели транспортный налог. Кто-то говорил, мол, люди отвыкли и аншлагов на станциях не ждите, однако цифры явно твердят об обратном. По информации УП «Белтехосмотр», в январе было выдано 188 025 разрешений на допуск к участию в дорожном движении. При этом в январе 2020-го техосмотр прошло 55 782 авто. Как вам такая разница?

Сегодня журналисты av.by узнали, что происходит на станциях в феврале и как водители отреагировали на новый налог.

Справедливость была в 90-е?

На диагностической станции на улице Железнодорожной утром буднего дня явно нет очереди из желающих пройти техосмотр. По словам работников, в январе к ним приезжало по 70 машин за день, а сейчас — вдвое меньше.





Один из мужчин на Kia Ceed — начинающий водитель. Он приехал на станцию диагностики в первый раз, но считает, что лучше платить помесячно или добавить копейку в бензин.

— Радует только, что прямо сейчас его погашать не надо. В любом случае я проходил бы техосмотр: машина 2011 года, пару лет хотелось бы поездить нормально. А дальше можно подумать, стоит или нет. Хотя с налогом вряд ли удастся избежать платы…

Пообщаться с другими водителями, увы, не получилось: кто-то из руководства беспардонно выпроводил нас с территории. И лишь местный таксист внес свою лепту в разговор, откровенно высказавшись о налоге.

— Пускай хоть так проходят техосмотр, а то у некоторых машин колеса отваливаются. Разве это нормально? Справедливость была в 90-е, когда дорожный налог включили в топливо: сколько ездишь — столько платишь. Хотя мне тогда тоже стало бы обидно: каждый день сжигаю по 25 литров топлива. С другой стороны, бабушки и дедушки отправляются на дачу весной, чтобы отвезти рассаду, и осенью, чтобы собрать урожай, но заплатят за год! Это палка о двух концах: и государство не справляется с этими дорогами, и люди считают, что нет никакой объективности. Всем не угодишь!





В моем окружении все обрадовались. Зять, например, второй год не проходил техосмотр, кивая на дорожный сбор. Да и в этом году ГАИ занята другими делами, контроля меньше. А раньше ехал на дачу, размещенную в Дудутках: что по Могилевской, что по Слуцкой трассе — тебя обязательно остановят и оштрафуют! Родственник дважды так попадался. Сейчас же зять говорит, дескать, пройти техосмотр — это уже не проблема. Все равно ведь придет пора платить налог в конце года — и жаба упадет на грудь, станет душить. Только вот от налоговой никуда не денешься.

«Верните 2013-й!»

Это ностальгическая фраза о том, как все было по-другому 7 лет назад. Тогда на станции диагностики стабильно приезжало по 70–80 машин, а у начальников не болела голова о снижении количества транспорта и печальной статистике. Судя по всему, времена возвращаются. На еще одну диагностическую станцию в Центральном районе, что на Тимирязева, водители все едут и едут. И по записи, и по живой очереди. Это стихийный поток.





Из окошка кабины выглядывает знакомый седовласый мужчина, с которым наши пути пересеклись еще в 2019 году. Тогда накануне 1 апреля белорусы ждали, когда же заработают новые правила взимания дорожного сбора. По его прогнозам почти двухлетней давности, трафик должен был вырасти примерно в два раза. Сегодня есть возможность сравнить ожидание и реальность.

Пусть очередь не с километр, зато ручеек машин к воротам линии постепенно начинает выстраиваться, а инженерам-диагностам некогда даже присесть, чтобы отдохнуть. Тогда, в 2019-м, фиксировалось порядка 30–35 автомобилей в день, сегодня — 70–80. Похоже, предсказания сбылись. Только вот руководитель станции все так же строг и непреклонен, запрещая фотографировать ее изнутри. Мол, кто-то приходил, снимал, а потом фото появились в статье о взятке, в которой фигурировал один из начальников на периферии... Люди на этой станции негодовали!

— Сейчас начинаем выходить на результат 2013 года, когда в среднем приезжало около 2 000 машин в месяц, — высказался на злободневную тему начальник диагностической станции № 4 ОАО «Легавтотранс». — Будучи водителем, я считаю, что стало лучше. Может, кому-то проще погашать помесячно, а мне удобнее рассчитаться сразу. В будущем выставят счет в конце года — хочешь не хочешь, а заплати. Только уже не дорожный сбор, а налог.





Желали бы справедливости — включили бы в топливо. Кто больше ездит, тот больше платит. Хотя у каждого своя точка зрения. Кто-то скажет, мол, зачем я стану вносить деньги за машину, если она стоит во дворе. С другой стороны, а почему она там занимает место? При этом водитель не платит ни за дороги, ни за уборку снега!

Так что, может, подход государства и правильный. В стране зарегистрировано около 4 млн транспортных средств, а сколько из них реально ездит… Дай бог, чтобы 70%. Как гражданин и водитель я рад, что ввели транспортный налог: пенсионерам положена скидка 50%. Раньше платил 162 рубля, а по сниженной ставке будет 51 рубль. Даже без льготы плата составит 102 рубля, что существенно меньше госпошлины.

Отвязка техосмотра — это как глоток свежего воздуха

А что думают обычные автомобилисты? К примеру, группа мужчин на стоянке под навесом не столь оптимистично отзывается о транспортном налоге, как начальник станции.

— У меня две машины, причем обе ездят одинаково. Что я скажу о налоге? Во-первых, он окажется меньше госпошлины, во-вторых, его надо платить в конце года. Но и к этому времени его могут еще пять раз отменить! Почему? Потому что придумали какую-то ерунду. Согласен, техосмотр нужен: это проверка технического состояния, которое влияет на безопасность движения. А данный налог на что влияет?

— Как на что? — подключается к разговору еще один автолюбитель. — А дороги, по которым ты ездишь? За какие деньги их ремонтировать?

— Так в том-то и дело, что платить будем за владение авто, а не за дороги! В Минске они относительно хорошие, а если выехать в область — яма на яме.

— А вот на мне числится третья машина, которой по факту нет. Она где-то там, в Жодино, распилена на металлолом. Говорят, удастся снять ее с учета до июля без последствий…





— Как налог может быть хорошим решением? — не унимается наиболее активный собеседник. — Если завтра из вашей зарплаты удержат не 13, а 50%, разве вы обрадуетесь? Самый лучший вариант — отменить дорожный сбор. Он и так включен в топливо! Это сделали еще 30 лет назад, да забыли. Придумывают какие-то налоги, а белорусам плати, плати и плати... Люди ведь поехали на техосмотр, потому что госпошлину отвязали, а не из-за введения налога. Его смысл заключается в том, чтобы залатать дыры в бюджете. Вот и все!

Заплатил налог — езди спокойно

Следующий молодой человек, не пожелавший светиться на фотокамеру, рассуждает в более спокойном ключе. По его мнению, участие водителей в финансировании дорог необходимо. С одной стороны, платить надо, вопрос лишь в том, куда реально уходят эти деньги. Нет никакой отчетности о потраченных средствах. А это еще больше раздражает автомобилистов, которые целых 7 лет жили с непринятием госпошлины.

— Вот когда придет время погашать налог — будет видно, — считает владелец старенького Volvo. — Многое может поменяться. В том числе и в руководстве страны. Дороги у нас лучше украинских, по качеству они приблизились к польским, кое-где даже к немецким. Налоги нужны, другое дело — за что мы их платим. Допустим, человек имеет вторую машину, которая не на ходу. У меня тоже есть «Жигули» — авто только числится на мне, а находится в Барановичах у мужа родной сестры. Хорошо, если в техпаспорте указан год выпуска до 1991-го. А если нет? Как-то будем выходить из ситуации…

— Мой зять поставил машину во дворе и на два года забыл про нее, — делится похожей проблемой уже начальник станции. — Я все время его дергал, мол, когда ты сдашь ее на металлолом. В итоге он продал этого «корча» за 100 рублей, а хотел заработать $500… Загрузили сей лом на эвакуатор и увезли в Гатово. Пусть лучше так, чем потом платить налог за груду металла, которая числилась на нем в ГАИ. Может, хоть сейчас люди десять раз подумают, прежде чем продать авто без переоформления. Потихонечку, но наведут порядок, все урегулируется.

Водитель Opel Astra GTC явно не из числа тех, кто бойкотирует техосмотр. Когда все обязательства выполнены, нет причин для тревоги. Его позиция такова: заплатил налог — живи спокойно. Молодой человек не работает в МНС — это его частное мнение.

— Как я понимаю, это что-то вроде налога на роскошь. Имеешь автомобиль — будь добр, заплати. Пусть у меня машина и весит 2,3 тонны, но я все равно не возмущаюсь.

Более 2 тысяч авто за месяц. Лед тронулся

На станции в районе метро Могилевская в будний день многолюдно. Белорусы один за другим подходят к окошку за выдачей диагностических карт, работники действуют оперативно и слаженно, а руководство делится свежими цифрами.

— К нам иногда приезжало больше сотни автомобилей — работали две линии, задействовали весь персонал. За январь мы выдали 2 082 разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Из них 334 — это повторный осмотр, 86 — соответствовало замечаниям, — рассказал Ващило Михаил, замначальника управления организации гостехосмотра УП «Белтехосмотр». — Это отличный показатель.

Для сравнения: в 2020-м ежемесячно ТО проходило в среднем 720 машин. Конечно, сейчас нагрузка возросла, но станция рассчитана на такой поток — здесь две универсальные линии для всех типов и категорий транспортных средств. Так что справляемся. В феврале среднесуточный трафик составлял где-то 85–90 автомобилей. Мы прогнозируем, что потом, когда начнется дачный сезон, это число еще увеличится.

На станции демонстрируют разрешение старого образца и новый документ, который отныне выдают водителям, проходящим техосмотр. Одно из различий — теперь в нем будут прописывать не просто месяц, а конкретную дату. А это значит, что продлить хитрым образом действие техосмотра на месяц уже не получится.

«Сегодня я прошел техосмотр и радуюсь, а о налоге подумаю потом»

Один из наших земляков, передвигающийся за рулем Hyundai 2014 г. в., все эти годы исправно проходил техосмотр и платил госпошлину, не прикрываясь гражданской позицией. Ездит он много, накатывая около сотни километров пробега за день. Сегодня же мужчина привез на ТО автомобиль отца, которым тот пользуется крайне редко.

В «Белтехосмотре» рассказали, сколько белорусов уже посетили станции диагностики

— Этот «Хендэ» участвует в дорожном движении от силы полгода. И где справедливость?! О чем вы говорите! Государственная система такова, что это понятие в ней очень расплывчато. Надо разъяснить людям, зачем вы этот налог вводите, показать, куда направляются средства. Хотя бы поиграть в демократию! Знаете, как работает наша система? Все делается как в семье, где папа пьет: домочадцы улыбаются и веселятся, пока он не вернулся с работы. А потом прячутся, потому что знают: чуть что — получат по шапке. Простому человеку не нужны сухие цифры статистики: он выезжает и смотрит на качество дорог, а оно только ухудшилось.

На этой же станции другой человек высказал в корне противоположное мнение. Он считает так: пусть и ввели транспортный налог, но вместе с тем предложили и снижение ставки, льготы, дифференциацию ставок для физлиц в отношении легковушек (от 1,5 до 2,5 тонны), что более равномерно увеличивает ставки налога с ростом массы автомобиля.

— По крайней мере несколько лет обсуждали указ и в конце концов ситуацию разрешили в пользу большинства. Вот у меня, к примеру, машина до 10 лет, за которую я платил 324 рубля раз в два года, а сейчас будет 102 рубля в год. Как видите, выгода очевидна!

Отчисляйте налог незаметно, а не так — вынь да положь!

На станции на улице Дзержинского (рядом с минской ГАИ) аншлага не наблюдается. Все запорошено снегом, морозец кусается. На стоянке своей очереди дожидаются всего два автомобиля.

Один из них — BMW E39, хозяин которого полагает, что отвязка техосмотра от дорожного сбора — это однозначно хорошо. Именно сей факт и сподвиг мужчину приехать на станцию февральским субботним утром.

Владелица VW Polo находит, что справедливее всего включить дорожный сбор в топливо, однако и нынешнее решение правительства — это лучше той ситуации, которая была раньше.

— Как правило, белорусы живут от зарплаты до зарплаты. Сразу вынь да положь больше 300 рублей — это для многих ощутимый удар по бюджету. Транспортный налог же будет выплачиваться ежегодно, да и по сумме он меньше, чем госпошлина. Думаю, это скорее хорошая новость для водителей. Вероятно, тот, кто ездит мало или не ездит вообще, останется недоволен. Другим такой вариант придется по нраву. Самое главное — налог обязан быть доступным. Как, например, ФСЗН — как бы и незаметно для кошелька.

Одна машина за утро — это рекорд?

На одних станциях густо, на других — пусто. Небольшим из них (вроде той, что расположена на Куприянова) сложнее похвастаться обилием посетителей, но даже по их меркам количество автомобилей возросло вдвое.

Эта станция работает четвертый год, но в 2020-м здесь прочувствовали кризис сильнее всего: случались дни, когда на линии не было ни души. Пусть за морозное утро субботы сюда заглянул всего один водитель, однако в остальное время в среднем проходили ТО чуть больше 20 машин.

А как в регионах?

2020-й стал настоящим испытанием для всех, особенно для частных станций. Некоторые из них вынужденно закрывались или переходили на трехдневный режим работы. Крутились как могли, чтобы начислить зарплаты и погасить аренду. Не говоря уже о том, чтобы получить какой-то доход. Одну из станций — в Смолевичах — мы посещали в октябре прошлого года. По словам директора, ситуация у них развивалась не из самых оптимистичных: в среднем 10–12 автомобилей, а иногда и 6 за день. Как все изменилось с отвязкой дорожного сбора?

— Конечно, люди поехали, станция ожила! В январе ажиотаж был такой, что по записи даже 60 машин приезжало. Когда ударили морозы, стало поменьше, — вкратце рассказал Василий Наумович. — По сути, налог все равно остался. Самое главное — его отвязали. И это правильно.

Судя по озвученному на станциях диагностики ряду мнений, новый транспортный налог белорусы восприняли по-разному. Однако одна точка зрения звучала из уст автомобилистов неоднократно.

— Прошел техосмотр, потому что его отвязали от дорожного сбора. Основное — сегодня я счастлив, а заплатить транспортный налог — это будет уже потом.

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