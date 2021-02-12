Что происходит на «всебелорусском собрании» – лица, реплики, цифры и снова Лукашенко. День второй (дополняется)

Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» следит за вторым днем шоу, которое проходит во Дворце республики.

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Лукашенко продолжает вещать. Вот несколько цитат:

«Если ты богатым стал, ну инвестируй в государство. — А нет! Инвестируй в спорт. — Нет! Пусть калийные компании там заплатят. Хотите равноправия — работайте в равных условиях».

«С этими так называемыми «ипэшниками-торбешниками»

«Равные условия: богатый — поддержи бедного, заплати больше!»

«Все парятся по поводу Бабрико: ах, конкурент президента — посадили. Да плевать я хотел на таких конкурентов! В Турции собственность понастроил, здесь особняки — никто так не живет, как он! Автомобили, дома, детей втянул в это, пооткрывал предприятия. Что вам еще надо? Я что должен спокойно на это смотреть?» (Овации).

И после оваций: «Если это в корне не пресекать – это перебросится на нас».

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Лукашенко, не дожидаясь своего анонсированного накануне заключительного слова, начал вещать между выступлениями делегатов.

— Мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи! — возмутился белорусский правитель рассказанной им самим историей силовика, которого якобы отказались обслуживать в частном медицинском центре, пишет TUT.BY .

Он также рассказал историю плачущей журналистки госСМИ, чьего ребеночка якобы обидели в детсаду за мамину позицию. Требует все это прекратить. И никаких послаблений бизнесу!

Про двенадцатые айфоны: «Хотите — покупайте, чтоб каждую минуту американцы отслеживали, где вы находитесь! Умные люди давно уже ищут кнопочные телефоны!»





Лукашенко заявил, что среди чиновников «половина бчб-шников». Такой вывод он сделал из рассказа пенсионера из Белыничей.

— Заходит нормальный пенсионер в райисполком (вы же понимаете, чтоб меня не упрекали, я захожу, смотрю, слушаю и изучаю обстановку в стране), заходит и говорит: «Слушайте, это же надо президенту сказать, здесь в райисполкоме (я не утверждаю, что это так, я цитирую) так они половина бчб-шники, а половина глаза в стол прячут, когда начинают говорить о государственных вопросах». И я начинаю думать, так что же произошло с нашим чиновничьим людом?

И подытожил, что «переобулись не многие», но, наверное «многие спрятались под полинтус».

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Председатель провластной ФПБ Михаил Орда отметил, что «цены на многие лекарства выросли на 5-10% и выше».

— Да, где-то есть и объективные причины, повышение закупочных цен, налога на добавленную стоимость, но есть и спекулятивный фактор. Сейчас очень модно прикрывать рост цен, как говорят сами поставщики, ожиданием каких-то рисков, возможных убытков. Как это определяется и высчитывается, абсолютно непонятно, — удивился он.

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А вот и лица второго дня ВНС.

















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Премьер-министр Роман Головченко категорически раскритиковал программу «страстно желающих реформировать белорусскую экономику по образцу так называемого вашингтонского консенсуса»

Просто ужасные, по мнению Головченко, моменты, которые нам пытаются навязать: «Нам продолжают упорно подсовывать из-за рубежа те же рецепты: минимизация роли государства в экономике, масштабная приватизация государственных активов, открытие рынка для свободного ввоза зарубежных товаров. Есть и еще более экзотические вещи, типа распустить Минпром, распустить Минжилкомхоз. Все это из так называемой программы экономических реформ самопровозглашенного правительства в изгнании».

А вот некоторые этапы из «своего видения будущего нашей страны», о которых говорил премьер:

«Сельское хозяйство должно стать прибыльным бизнесом»

«Мы далеко шагнули в IT-сфере. Сделаем все необходимое, чтобы эту динамику сохранить».

«Развитый IT-сектор позволяет масштабно внедрять цифру от инфраструктурных вопросов и научного обеспечения до информатизации в традиционных отраслях и сфере услуг».

Поэтому у нас снова попытаются перевести «в цифровой формат ряд услуг — и для бизнеса, и для граждан».

Например, «у граждан появится возможность через личный кабинет вести переписку с госорганами, заказывать справки, документы, без необходимости посещать эти учреждения». (Где-то мы это уже слышали, — Прим. С.)

Была и озвучена и цифра дня от премьера.

Более 200 млрд рублей Необходимо проинвестировать за пятилетку

— Чтобы выйти на запланированные параметры роста. Эти деньги нам надо заработать, а частично и прокредитоваться, — сказал Головченко.

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