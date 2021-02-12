Как искать сотрудников через Telegram

Источник материала: ProBusiness

Иногда размещение объявлений на сайтах по поиску работы не приносит результата или привлекает совсем не те кадры, на которые нацелена компания. HR-директор ИТ-компании «Рексофт» Дмитрий Скрипкин уверен, что сегодня специалистов проще найти в Telegram. Более 80% сотрудников компании начинали коммуникацию именно с переписки в мессенджерах. О том, как использовать Telegram для найма и хантинга, Дмитрий рассказал в материале.

— Помимо известных направлений поиска специалистов, таких как сайты — агрегаторы вакансий и профессиональные соцсети (LinkedIn), нужно обратить внимание на мессенджеры. Например, в Telegram можно искать специалистов в различных тематических каналах и пабликах и напрямую писать заинтересовавшим кандидатам.

Дмитрий Скрипкин

HR-директор компании «Рексофт»

В Telegram легко «ловить» нужные кадры — это бесплатно и, как показывает практика, эффективно. Например, для HR нашей компании Telegram — основной канал первичной коммуникации с кандидатами. В 80% случаев мы начинаем взаимодействие сразу в мессенджере.

Рай интровертов: почему в Telegram легко искать кандидатов

Переписка в мессенджере ни к чему не обязывает. Вы отправляете кандидату описание вакансии и проекта, на который хотели бы его нанять. Он, в свою очередь, может изучить информацию тогда, когда ему удобно, понять, насколько вакансия ему интересна, и вступить в диалог или проигнорировать.

Одно из преимуществ мессенджеров в том, что вакансию можно предложить даже тем, кто не находится в активном поиске работы.

Человек может и не задумываться о смене места работы, пока не увидит ваше предложение. Это значит, что он не окажется на сайте — агрегаторе вакансий и не будет искать предложение целенаправленно. Но он может заинтересоваться проектом, о котором вы расскажете ему в сообщении в мессенджере. Или, возможно, его убедят другие ваши аргументы — более высокая оплата труда или широкий соцпакет, карьерные перспективы.

Общение по поводу вакансии в мессенджере, в отличие от первичного телефонного или онлайн-интервью, предоставляет кандидату варианты: ответить или нет, подумать, поискать информацию о компании и ответить тогда, когда ему будет удобно. Такой способ наиболее комфортен для кандидата.

Особенно это важно при найме специалистов из ИТ-сферы, где спрос на квалифицированный персонал превышает предложение. Айтишники, как правило, интроверты. Они не очень любят общаться лично, а предпочитают переписываться.



Фото: lifehacker.ru

Отмечу, что поиск специалистов в Telegram вовсе не отменяет возможности поиска по другим каналам. Как правило, чем больше каналов задействовано, тем выше шанс найти нужные кадры. Конверсия в найм зависит не столько от канала, в котором идет контакт, сколько от уровня «сложности» самой вакансии.

Думайте, как ваш кандидат: где искать специалистов в Telegram

Найти сообщества и каналы в Telegram, в которых «сидят» нужные вам специалисты, можно несколькими способами:

Погуглить — на профессиональных сайтах регулярно публикуют подборки каналов по интересам, на которые рекомендуют подписаться

Воспользоваться поиском в самом Telegram — по запросу на практически любую специальность найдется как минимум несколько десятков тематических каналов

Спросить коллег, которые уже работают у вас в этом направлении, на какие специализированные каналы в Telegram они подписаны.

Ищите каналы по направлению и специализации. Например, если для компании мы ищем Java-разработчика, то и каналы нужны, связанные именно с Java или смежными направлениями. Для каждой специальности будут свои варианты.

Есть и универсальные каналы по поиску работы. Но и аудитория там самая разная. Если вы ищете неквалифицированные кадры, то такой формат подойдет. Но специалистов лучше искать в тематических каналах и сообществах.



Фото: geekbrains.ru

Для поиска специалистов в Telegram, а тем более IT-специалистов, HR-сотруднику необходимо разбираться в технологиях и базовых понятиях в работе сотрудников, которых он ищет. Без этого никак.

Но надо понимать, что HR не проводит в Telegram собеседований, его задача — найти специалиста по профилю, например Java-разработчика уровня Middle, и войти с ним в контакт, заинтересовать компанией, проектом, вакансией. Уровень его квалификации будут оценивать эксперты компании на дальнейшем собеседовании.

Соблюдайте политику: как работать с каналами, чтобы найти специалиста

В Telegram каналы разбиты по соответствующим технологиям/специальностям, что облегчает задачу поиска. Каналы бывают открытыми и закрытыми. Ценные кадры могут быть в любом из видов каналов — нет закономерности, поэтому лучше мониторить оба.

Закрытые каналы — информационные, на которые люди подписываются, чтобы получать полезную информацию. В них нет общения между участниками.

В закрытых каналах можно разместить вакансию, причем зачастую бесплатно. Но для этого нужно предварительно связаться с модератором или админом интересующего вас канала, соблюсти в посте все требования его политики. Например, часто одним из обязательных условий размещения вакансии является указание зарплатной вилки.

Открытые каналы — своего рода форумы. В них участники активно общаются, переписываются, спрашивают совета и делятся своим опытом.

Бесспорно, перед тем как написать потенциальному кандидату, мы обращаем внимание на то, насколько он активен в чатах.

Чтобы найти в открытом канале специалиста, вам нужно подписаться на него и поизучать некоторое время. Обращайте внимание на сообщения, имена, темы бесед. По переписке можно приблизительно понять квалификацию человека. Исходя из вопросов, которые участники канала друг другу задают, или тем, которые они обсуждают, вы составите представление, в каком направлении тот или иной человек развивается.

В открытых каналах также можно написать о вакансии (если это не противоречит правилам).



Фото: shrm.org

Важно! Обязательно смотрите на закрепленные сообщения в канале и изучите описание профиля. Там может быть полезная информация о самом канале и его правилах.

Например, в правилах может быть указано: «Мы не размещаем объявления о вакансиях ни за деньги, ни бесплатно. Здесь просто сообщество, мы делимся знаниями и опытом». Соответственно, «стучаться» к модератору канала нет смысла, а если вы попытаетесь все же написать пост с описанием вакансии, вас могут блокировать.

В таких случаях лучше просто мониторить канал, смотреть, что там происходит с технологической точки зрения, какие люди что представляют, о чем пишут и что спрашивают. Если кто-то заинтересовал, то можно написать человеку напрямую.

Напомните о себе дважды, но не более: как привлекать кандидатов

Если вы нашли подходящего кандидата в открытом канале, начинайте «хантинг» — напишите ему личное сообщение. Расскажите о вашей компании, вакансии и проекте. Если человека заинтересует ваше предложение, он ответит, и вы уже продолжите более детальное обсуждение.

При взаимодействии с кандидатом есть две разные заготовки:

Первый вариант — объявление с кратким описанием вакансии и ссылкой на более подробное описание

Второй вариант — краткое сообщение-шаблон с описанием компании, вакансии и проекта, которое заканчивается предложение связаться, если интересно.

По опыту, лучше всего отправлять сообщения в Telegram вечером. Тогда людям удобнее читать — они, сокрее всего, уже не на работе. Ответы HR просматривает уже утром следующего дня и продолжает продуктивно общаться, отвечая на дополнительные вопросы.



Фото: confiancegroup.com

Кроме описания вакансии, компании и проекта в нашей компании мы используем скрипты по стандартным организационным вопросам: расположение офиса, график работы, наличие ДМС, дни зарплаты, наличие парковки, вопросы организации питания и т.п.

О проекте или команде лучше рассказывать при телефонном общении. Это не скрипт, а всегда индивидуальный ответ.

Если контакт состоялся и кандидат оставил свой e-mail, то нужно обязательно дублировать информацию в почту. Как я уже говорил, многим не удобно общаться в Telegram в течение рабочего дня, и кандидаты предпочитают посмотреть полную информацию по вакансии вечером. Поэтому вместе с отправкой сообщения на почту нужно коротко написать кандидату в Telegram, чтобы он внимательно посмотрел свой e-mail.

Если кандидат молчит, не реагирует на сообщение, то можно напомнить о себе и вакансии еще максимум два раз с промежутком в сутки, но не более. Порой сообщение может прийти в неудобное время, и человек из-за загрузки забудет ответить.

«С кем я говорю?»: как общаться с кандидатами

Часто вся информация о пользователе может быть недоступна — т.е. HR будет связываться с человеком, ни имени, ни пола, ни возраста, ни региона проживания которого не знает.

К счастью, сейчас вопрос региона практически сведен на нет. В связи с массовым переходом на «удаленку» компаниям зачастую не важно, в каком регионе живет нужный специалист. Например, в 2020 году у нас на 14% выросло количество сотрудников, которые живут не в городах присутствия «Рексофт».

Другие важные первичные критерии уточняются в переписке и коротком описании вакансии. Например, если мы ищем специалиста для работы на канадского заказчика, то нам сразу важно уточнить, готов ли кандидат к работе со сдвигом во времени. Это выясняется достаточно легко в переписке.

Зарплату же лучше обсуждать лично, отталкиваясь от ожиданий кандидата, при встрече или в личной беседе.

Переписка с кандидатом удобна тем, что он может задать интересующие его вопросы о проекте: «Какая задача в данном проекте у архитектора? На какой платформе ведется работа? Какая база данных?» Вы, в свою очередь, также можете задать вопросы.

Переписка в таком формате может быть заменой первичному телефонному интервью, и если кандидат будет достаточно заинтересован, то сразу приглашайте его на техническое собеседование с экспертами или руководителями проекта.



Фото: checkroi.ru

Вне зависимости от того, через какой канал вы ищете специалистов, помните, что на рынке может быть конкуренция. Особенно это касается ИТ — там один кандидат может вести переговоры с несколькими компаниями и иметь на руках несколько предложений о работе. Кроме того, в ИТ существует нехватка квалифицированного персонала. Каждый на вес золота.

Грамотный HR максимально может написать 10 кандидатам, чтобы вести конструктивный диалог в течение дня в лучшем случае с 5–7 откликнувшимися. Инициировать больше переписок одновременно не стоит, потому что, скорее всего, вам не удастся оперативно всем ответить, а это — важно. Будьте оперативны и обязательно давайте оперативную обратную связь, чтобы кандидат понимал, на какой стадии переговоров с вами он находится.

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