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Как Владимир Макей из либерального дипломата превратился в того, кто готов идти за Лукашенко до конца
Источник материала: KYKY>
Николай Халезин, режиссер и драматург, создатель «Свободного театра»,
Справка: с 2000 по 2008 года Макей работал помощником Лукашенко. Затем попал на должность главы Администрации президента. Но в 2012 переквалифицировался в министра иностранных дел, кем «трудится» и сейчас. Дальше – пост Халезина.
«Чтобы понять, кто такой Владимир Макей, мне пришлось побеседовать с несколькими людьми, которые с ним работали и в МИД, и в АП, поскольку с ним я не знаком.
Во многом, это было обусловлено сферой деятельности: от занятий в сфере дипломатии Макей перешел в сферу, где нужно было кого-то пугать, кого-то сажать, быть в курсе кто, кого и за что упразднил, распоряжаться черной кассой в огромных объемах. В том числе, заниматься распоряжениями об организации мероприятий в формате «баня – водка – бл**и – мальчики». Так Вова превратился из карьерных дипломатов в одного из властных держиморд, который живет страхами обнародования компромата на него, и потому готовый идти до конца за своим Ущербным Баянистом™.
А у меня персональное столкновение с ним произошло в 2009 году. Мы заблокировали приезд в Минск Стивена Спилберга, через который Лукашенко планировал выйти на инвесторов, принадлежащих кругу Всемирного еврейского конгресса (его как раз возглавляет Спилберг). А когда мы вернулись из Лос-Анджелеса, нас ждало откровение в виде обвинения в том, что Свободный театр является сайентологической сектой. Казалось бы, невинное обвинение, силу которого мы прочувствовали, когда приехали преподавать на месяц во Францию, где в лучшей театральной школе нас ждал набор писем, обращенный к руководству университета о нашей сайентологической принадлежности. И оказалось, что во Франции сайентологическая практика является уголовным преступлением.
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