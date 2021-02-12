Как Владимир Макей из либерального дипломата превратился в того, кто готов идти за Лукашенко до конца

Источник материала: KYKY

Николай Халезин, режиссер и драматург, создатель «Свободного театра», написал в своем фейсбуке пост про феномен Владимира Макея.

Справка: с 2000 по 2008 года Макей работал помощником Лукашенко. Затем попал на должность главы Администрации президента. Но в 2012 переквалифицировался в министра иностранных дел, кем «трудится» и сейчас. Дальше – пост Халезина.

«Чтобы понять, кто такой Владимир Макей, мне пришлось побеседовать с несколькими людьми, которые с ним работали и в МИД, и в АП, поскольку с ним я не знаком.



Все, с кем говорил, свели разговор к одному и тому же алгоритму. Пока Макей был мидовцем, он постоянно высказывал какие-то здравые идеи, претендуя на место в составе либерального крыла внутри лукашенковского аппарата. Он умел слушать, был сторонником независимости и многовекторности. Все изменилось в период его работы в администрации президента – в полном объеме проявилась манипулятивность, лицемерие, цинизм.

Во многом, это было обусловлено сферой деятельности: от занятий в сфере дипломатии Макей перешел в сферу, где нужно было кого-то пугать, кого-то сажать, быть в курсе кто, кого и за что упразднил, распоряжаться черной кассой в огромных объемах. В том числе, заниматься распоряжениями об организации мероприятий в формате «баня – водка – бл**и – мальчики». Так Вова превратился из карьерных дипломатов в одного из властных держиморд, который живет страхами обнародования компромата на него, и потому готовый идти до конца за своим Ущербным Баянистом™.

А у меня персональное столкновение с ним произошло в 2009 году. Мы заблокировали приезд в Минск Стивена Спилберга, через который Лукашенко планировал выйти на инвесторов, принадлежащих кругу Всемирного еврейского конгресса (его как раз возглавляет Спилберг). А когда мы вернулись из Лос-Анджелеса, нас ждало откровение в виде обвинения в том, что Свободный театр является сайентологической сектой. Казалось бы, невинное обвинение, силу которого мы прочувствовали, когда приехали преподавать на месяц во Францию, где в лучшей театральной школе нас ждал набор писем, обращенный к руководству университета о нашей сайентологической принадлежности. И оказалось, что во Франции сайентологическая практика является уголовным преступлением.



Благо, руководство университета понимало, что это бред космического масштаба, и послало доброжелателей в задницу. А спустя месяц мы узнали, что всю кампанию по нашей дискредитации вел Владимир Макей, в соавторстве с мужем одной из наших актрис, к тому моменту внезапно покинувшей театр без объяснения причин. К слову, жена Макея была одной из ее лучших подруг. Макей – это тот человек, внутри которого борются две сущности, из которых неизменно побеждает худшая».