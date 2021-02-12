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«ВНС является пародией на демократию и лишено какой-либо легитимности, любые принятые решения не будут иметь никакой ценности»

12.02.2021 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Всебелорусское народное собрания является пародией на демократию, говорится в совместном заявлении главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня и спецдокладчика ЕП по ситуации в Беларуси Петраса Ауштрявичюса.

«ВНС является пародией на демократию и лишено какой-либо легитимности, любые принятые решения не будут иметь никакой ценности»

«Прошло шесть месяцев с момента проведения фальсифицированных президентских выборов, — отмечается в заявлении. — Несмотря на жестокие репрессии со стороны аппарата госбезопасности и политически контролируемых судов, белорусский народ продолжает, невзирая ни на какие опасности, требовать соблюдения своих политических прав и основных свобод. В этом контексте мы не придаем никакого значения так называемому Всебелорусскому народному собранию, созванному Александром Лукашенко».

«Это собрание является просто пародией на демократию и лишено какой-либо легитимности, поскольку на него намеренно не пригласили представителей гражданского общества и демократических сил Беларуси. Поэтому любые решения, которые оно может принять под диктовку режима, не будут иметь никакой ценности», — подчеркивается в заявлении.

В документе также отмечается: «Вместо того чтобы пытаться обмануть белорусов и международное сообщество подобными политическими махинациями, режим должен прекратить широкомасштабные репрессии и нарушения прав человека и начать подлинный национальный диалог, ведущий к плавному транзиту власти. Пока этого не произойдет, мы продолжим поддерживать смелый народ Беларуси в его стремлении к достоинству и свободе».

 
 
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Всебелорусское народное собрания является пародией на демократию, говорится в совместном заявлении главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта...
 
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