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«Хочешь мира — готовься к войне». Россия собирается разорвать отношения с ЕС

12.02.2021 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российские власти настроены очень решительно в своих возможных действиях в случае введения новых санкций со стороны Европейского союза.

«Хочешь мира — готовься к войне». Россия собирается разорвать отношения с ЕС

Как заявил глава внешнеполитического ведомства РФ, Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем.

Как заявил министр в эфире «Соловьев Live», Россия сделает это, если «если еще раз увидит (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах».

Лавров подчеркнул, пишет gazeta.ru, что РФ не желает «изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне».

 
 
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Российские власти настроены очень решительно в своих возможных действиях в случае введения новых санкций со стороны Европейского союза.
 
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