Правозащитницу Марфу Рабкову обвиняют еще по двум статьям УК

Правозащитнице Марфе (Марии) Рабковой предъявлено новое обвинение по двум статьям УК: ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц) и ч. 2 ст.285 (участие в преступной организации). Теперь Рабковой грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал волонтерской службы правозащитного центра «Весна».





В «Весне» пояснили, что по старому обвинению в отношении правозащитницы — о финансировании беспорядков — истекает срок следствия. «Следственный комитет за 5 месяцев так и не смог вразумительно объяснить суть претензий к Марии по ч. 3 ст.293», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на одном из телеканалов недавно был показан пропагандистский сюжет о Рабковой. Отмечается, что приведенные в сюжете слова о том, что правозащитницу арестовывали на границе за якобы поджог здания в Украине 5 лет назад она сама назвала чушью.

«Поджог налоговой инспекции в Гомеле 4-летней давности естественно тоже выглядит нелепой ложью, так как в те дни она превентивно находилась на сутках в Минске за приближающиеся «тунеядские протесты». Отдельно Рабкова отмечает, что не придерживается анархических взглядов, к анархическим организациям не имеет отношения, и эта идеология ей не по вкусу», — говорится в сообщении «Весны».

«Марфа считает это желанием очернить ее и ПЦ «Весна». На это указывает и уголовное дело против гомельских правозащитников. Также она считает, что из-за истечения срока следствия по прошлому обвинению нужен был повод оставить ее за решеткой на неопределенный срок, как это уже было сделано в отношении политика Николая Статкевича и блогера Сергея Тихановского», — пишут правозащитники.

Рабкова заявляет, что в данный момент на нее «совершается информационное нападение». «Вместо того, чтобы ответить на вопросы о сотнях замученных и искалеченных белорусов, заинтересованные органы пытаются перевести внимание, чтобы народ забыл август 2020 и с чего начались протесты!», — приводят правозащитники ее слова.

Правозащитница была задержана 17 сентября 2020 года. Она обвинялась по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и находится в СИЗО № 1 Минска.

В декабре суд Партизанского района столицы отказал Рабковой в изменении меры пресечения, не удовлетворив жалобу на решение суда от 12 ноября о продлении срока содержания под стражей. В рамках кампании по сбору поручительств от граждан за освобождение из-под стражи Рабковой было собрано около 200 поручительств.

Срок заключения под стражу ей продлен до 17 марта.

Белорусские правозащитники признали Рабкову политзаключенной.