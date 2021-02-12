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Максима Знака и Марию Колесникову обвинили в заговоре с целью захвата власти

12.02.2021 11:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Максима Знака и Марию Колесникову обвинили в заговоре с целью захвата власти
Фото Натальи Федосенко, ТАСС
Максиму Знаку и Марии Колесниковой предъявили обвинения еще по двум статьям УК РБ. Их обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Напомним, еще в сентябре Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).
 
 
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А также в создании экстремистского формирования и руководстве им.
 
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