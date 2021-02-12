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Макей злится на посла Фишер за ее встречи с Тихановской и Латушко

12.02.2021 11:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава МИД РБ Владимир Макей разродился воспитательным куплетом, как негоже послу США в Беларуси шляться по странам Восточной Европы в попытках понять, что же происходит в синеокой, и уж тем более встречаться с экстремистами Тихановской и Латушко.

Как сообщалось, Джулия Фишер несколько дней провела в Польше, Литве и Швеции, где провела также встречи со Светланой Тихановской и Павлом Латушко.

"Мы контактируем здесь с посольством США. Но если вновь назначенный посол будет представлять свое видение развития отношений между Беларусью и США в Госдепе на основании только лишь информации, которую она почерпнула в Вильнюсе, и Варшаве, и Стокгольме, то это будет однобокое видение", - заявил Макей.

Госдеп США допускает, что посол Фишер не поедет в Беларусь и будет руководить посольством в Беларуси из Вильнюса.

 
 
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Глава МИД РБ Владимир Макей разродился воспитательным куплетом, как негоже послу США в Беларуси шляться по странам Восточной Европы в попытках понять, что же...
 
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