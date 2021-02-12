Лукашенко: Путь конфронтации во внешней политике – тупиковый

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Спутником V» в Беларуси планируют бесплатно вакцинировать жителей страны. Причем производить препарат будут у себя. Договоренность с Москвой у Минска есть. Об этом рассказал Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

В начале выступления президент Беларуси обозначил: разговор будет открытым и откровенным. Глава государства остановился на 2020-м. Год пандемии, президентские выборы, несостоявшийся блицкриг и беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Беларуси. Лукашенко предупредил: нынешний год будет не легче. Но Беларусь готова к конструктивному диалогу с западными соседями.

«И не думайте, что Беларусь не является сферой интересов. Помните фильм «Высота», за эту высоту идет жесточайшее сражение. Но, несмотря на недружественные шаги, путь конфронтации – тупиковый. Мы не рассматриваем ни одного государства в качестве противника. Мы готовы выстраивать отношения со всеми странами на основе принципа невмешательстве в наши дела», – сказал Лукашенко.

Беларусь всегда выступала за многовекторность и продолжит это делать, хотя порой, подвергалась критике. Главный и стратегический партнер – Россия. Беларусь входит в разные интеграционные объединения: ЕАЭС, СНГ. Но именно в Союзном государстве с Россией за последние годы заметна глубокая интеграция.

«От связки Беларуси и России во многом зависит стабильность в регионе. И мы отличаемся в союзе с Россией от ЕАЭС или СНГ – интеграционных проектов – тем, что у нас весьма глубокая интеграция, и не только в экономике, но и в политике, и, прежде всего, в обороне», – сказал Лукашенко.

Много говорил президент об экономике – главный фактор развития страны. В новой «пятилетке» акцент не на создание новых отраслей и производств, а на развитие существующих: деревообработка: картон, бумага, топливные пелеты; грамотное использование электричества с БелАЭС; развитие электротранспорта. Все через призму экологии. Здесь есть и успехи, говорит президент – это чистые белорусские продукты. Экспорт сельхозтоваров в этом году значительно увеличился.

«Надо осваивать огромный китайский рынок. Сотни сельхозорганизаций аккредитованы в Китае. В среднем это добавит к нашему экспорту в КНР порядка $700 млн и до $1 млрд», – отметил Лукашенко.

Отдельная тема – обновленная Конституция. Хотя исследование, которое проводили накануне форума, показало, что 60% белорусов выступают против изменений, Лукашенко уверен, что пришло время обновить основной закон. Проект Конституции представят уже в этом году.

«В течение года примем новую Конституцию и примем на референдуме. Придется изменить законодательную базу. Я за изменения Конституции, но наша страна должна быть президентской республикой. Она будет и без Лукашенко, придут новые люди, они уже стучат в дверь. Но чтобы вы понимали, я решительный человек. При нынешней системе можно найти любую копейку. У меня кроме Беларуси ничего нет», – заявил Лукашенко.

Президент настаивает, чтобы любые изменения шли от белорусов. Поэтому диалоговые площадки по обмену мнениями работу продолжат. Предстоит обсудить вопросы перераспределения президентских полномочий, партийного строительства, возможности выборов по партийным спискам. При этом Лукашенко рассказал о своих планах и роли Всебелорусского собрания.

«Главное мое условие – мир, порядок в стране. Если к власти придут не те, мы запишем, что ни один волос в сторонников президента упасть не должен. Вот почему я говорил про то, что ВНС – конституционный орган», – сказал глава Беларуси.

Завтра – второй день Всебелорусского народного собрания. Ожидается, что президент также будет присутствовать.