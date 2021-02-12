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Лукашенко: Путь конфронтации во внешней политике – тупиковый
12.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Спутником V» в Беларуси планируют бесплатно вакцинировать жителей страны. Причем производить препарат будут у себя. Договоренность с Москвой у Минска есть. Об этом рассказал Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
В начале выступления президент Беларуси обозначил: разговор будет открытым и откровенным. Глава государства остановился на 2020-м. Год пандемии, президентские выборы, несостоявшийся блицкриг и беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Беларуси. Лукашенко предупредил: нынешний год будет не легче. Но Беларусь готова к конструктивному диалогу с западными соседями.
Беларусь всегда выступала за многовекторность и продолжит это делать, хотя порой, подвергалась критике. Главный и стратегический партнер – Россия. Беларусь входит в разные интеграционные объединения: ЕАЭС, СНГ. Но именно в Союзном государстве с Россией за последние годы заметна глубокая интеграция.
Много говорил президент об экономике – главный фактор развития страны. В новой «пятилетке» акцент не на создание новых отраслей и производств, а на развитие существующих: деревообработка: картон, бумага, топливные пелеты; грамотное использование электричества с БелАЭС; развитие электротранспорта. Все через призму экологии. Здесь есть и успехи, говорит президент – это чистые белорусские продукты. Экспорт сельхозтоваров в этом году значительно увеличился.
Отдельная тема – обновленная Конституция. Хотя исследование, которое проводили накануне форума, показало, что 60% белорусов выступают против изменений, Лукашенко уверен, что пришло время обновить основной закон. Проект Конституции представят уже в этом году.
«Главное мое условие – мир, порядок в стране. Если к власти придут не те, мы запишем, что ни один волос в сторонников президента упасть не должен. Вот почему я говорил про то, что ВНС – конституционный орган», – сказал глава Беларуси.
Завтра – второй день Всебелорусского народного собрания. Ожидается, что президент также будет присутствовать.
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Об этом глава государства рассказал на Всебелорусском народном собрании.
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