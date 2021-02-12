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После недели падения доллар снова стал расти. Уже прибавил больше копейки
Источник материала: Партизан
Начиная с 3 февраля американская валюта неуклонно снижалась. И за это время просела на 6,56 копейки. Но сегодня ситуация изменилась. Доллар снова уверенно растет. С самого утра уже прибавил больше копейки, пишет
Доллар с ходу набрал 1,11 копейки и сейчас торгуется на уровне 2,5858 рубля.
Евро прибавил 1,03 копейки. Он пока стоит 3,1352 рубля.
Сотня российского рубля торгуется на уровне 3,4986 белорусского рубля. Это на 0,57 копейки больше вчерашнего.
В четверг доллар просел на 0,35 копейки и торговался по 2,5748 белорусского. Евро символически упал на 0,07 копейки, до 3,1249. Российский рубль вырос на 0,17 копейки и стоил 3,4929 за сотню.
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Начиная с 3 февраля американская валюта неуклонно снижалась. И за это время просела на 6,56 копейки. Но сегодня ситуация изменилась. Доллар снова уверенно растет. С...
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