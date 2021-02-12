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После недели падения доллар снова стал расти. Уже прибавил больше копейки

12.02.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начиная с 3 февраля американская валюта неуклонно снижалась. И за это время просела на 6,56 копейки. Но сегодня ситуация изменилась. Доллар снова уверенно растет. С самого утра уже прибавил больше копейки, пишет Onliner.




Доллар с ходу набрал 1,11 копейки и сейчас торгуется на уровне 2,5858 рубля.
 
Евро прибавил 1,03 копейки. Он пока стоит 3,1352 рубля.

Сотня российского рубля торгуется на уровне 3,4986 белорусского рубля. Это на 0,57 копейки больше вчерашнего.

В четверг доллар просел на 0,35 копейки и торговался по 2,5748 белорусского. Евро символически упал на 0,07 копейки, до 3,1249. Российский рубль вырос на 0,17 копейки и стоил 3,4929 за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Начиная с 3 февраля американская валюта неуклонно снижалась. И за это время просела на 6,56 копейки. Но сегодня ситуация изменилась. Доллар снова уверенно растет. С...
 
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